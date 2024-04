Rapšach, malá obec, která leží v jižních Čechách těsně vedle hranic s Rakouskem. O velikonočním víkendu se sem sjely davy lidí. Aby ne, konal se tady charitativní zápas na počest padlého ukrajinského fotbalisty Oleksiie Bilobrovky. Podívejte se na video.

Oleksii Bilobrovka padl u Bachmutu. V Rapšachu hráli fotbal pro jeho rodinu | Video: Deník/ Kamil Jáša

Vyšlo to na den přesně. V sobotu by Oleksii Bilobrovka oslavil 30. narozeniny. Kopal za ukrajinský klub Hirnyk-Sport. V Rapšachu hrají fotbal jeho kamarádi, kteří se do Česka vydali za prací.

Bilobrovka ne, zahynul ve válce. Padl při obraně Ukrajiny poblíž Bachmutu. "Zanechal po sobě malou dcerku Mayu a manželku Valerii, těm předáme výtěžek z charitativního zápasu," vysvětluje předseda SK Rapšach Jan Pytel.

Na jihu prosti sobě nastoupily týmy, který byly složeny ze zajímavých jmen. Na jedné straně byl domácí SK Rapšach, na druhé Legendy Vitorazska. Výsledek zápasu nebyl podstatný. Celkem padlo dvanáct gólů, SK Rapšach - Legendy Vitorazska 6:6 (4:2).

"Nikoho jsem nemusel přemlouvat, všichni přijeli rádi, pozvánku přijali okamžitě, až jsem z toho byl překvapený," řekl Pytel.

K uspořádání utkání pomohli také Vitalii Boiko a Andrii Pysarenko, kamarádi, se kterými byl Oleksii i během války v kontaktu.

Díky fotbalu se podařilo vybrat více než čtyřicet tisíc korun. Zabrala také aukce vydraženého dresu.

"Napadlo mě, když uděláme charitativní akci, tak se pokusíme, aby výtěžek byl co možná nejvyšší," vysvětlil předseda SK Rapšach.

Odvážný plán Jan Pytel dotáhl až k dokonalosti. "Oslovil jsem Mudryka z Chelsea, Vitalie Mykolenka z Evertonu, z Arsenalu Zynčenka, oslovil jsem hráče ze Španělska i z Itálie." Reakce přišla z Evertonu.

"Mám z toho radost, Everton poslal dres s certifikátem, je podepsaný Vitalijem Mykolenkem, dražíme ho a peníze pošleme Maye a Valerii na Ukrajinu," doplnil Jan Pytel.

Fotbalisté a diváci v Rapšachu poslali do fotbalového nebe Oleksii Bilobrovkovi minutový potlesk, podívejte se na dojemné chvíle, máme je na videu.