Křehkost některých fotbalových klubů je opravdu veliká. Pádným důkazem jsou Domoušice, které leží na pomezí okresu Louny a Rakovník. Aktuálně tam fotbal umřel, přitom ještě nedávno se tam řešil postup do divize.

Ale pojďme k současnosti. V letošní sezoně se Domoušice, po roční odmlce, přihlásily do nejnižší okresní soutěže. Na podzim posbíraly v jedenácti zápasech tři vítězství a devět bodů. Ovšem poslední utkání už končila těžkým debaklem.

Do jarní části se už tým nepřihlásil. „Proč to skončilo? Dvaceti lidem jsem platil FAČR, na první zápas se jich sešlo šest. Prostě nebyl zájem,“ zakroutil hlavou Zdeněk Kutner, dlouholetý starosta Domoušic a bývalý předseda fotbalového klubu. Tomu se věnoval 30 let.

Zdeněk Kutner z Domoušic je nejdéle sloužícím starostou v Ústeckém kraji.Zdroj: Deník/Petr KinštPodzimní část přitom nenaznačovala nějaké velké problémy. „Někdy byl problém se sestavou. Někdo nemohl kvůli práci, někdo kvůli zaměstnání. Bohužel, ten zájem přes zimu asi opadl,“ pokrčil rameny.

Kutnera konec fotbalu v jeho obci samozřejmě mrzí. „Je mi to líto, věnoval jsem se tomu 30 let. Poté, co jsme se přihlásili do okresní soutěže, jsem říkal, že už to ale dělat nechci. Že to předám mladým. Slíbil jsem, že jim pomůžu s administrativou, zajistil jsem finance na činnost. Ale je vidě, že mladí pro to prostě nechtějí obětovat tolik času,“ zdůraznil.

Je to pro Domoušice opravdu strmý pád na samotné dno. V sezoně 2021/2022 přitom jasně vyhrály krajský přebor a tehdy řešily postup do divize. Jenže… „Věděli jsme, že divizi na našem hřišti hrát nemůžeme. Řešili jsme finance a také to, kde bychom hráli. Jednalo se s Postoloprty, jejich podmínky ale nebyly z naší strany splnitelné. Pak jsme jednali s Kadaní, že bychom to sloučili. Kadaň by si pak nechala divizi a my bychom hráli krajský přebor. Navíc jsme se měli podělit o náklady. Bohužel tohle krachlo den před podáváním přihlášek. Tudíž jsme už neměli šanci přihlásit se někam jinam,“ vysvětlil.

Takže přišla roční pauza. „Formálně jsme se sloučili s Ústím nad Labem, ale oni si tam nechali svoje lidi. Tak jsme si dali pauzu a řekli si, že začneme od píky. Často jsem v obci slyšel, že je špatně, že tady fotbal nehrají místní. Tak jsme to minulý rok postavili na hráčích z Domoušic a okolí. Bohužel se nenašel žádný tahoun,“ zavrtěl Kutner hlavou.

Sám Kutner už do fotbalu prakticky ztratil chuť. Ani on neví, zda se tady někdy ještě bude kopat do míče v registrované soutěži. „Upřímně? Nevím. Já už jsem v důchodovém věku, nechci být ten, co bude někomu volat a přemlouvat, aby přišel na zápas. Pokud někdo přijde a bude mít nějaký plán, rád pomůžu. Ale v současnosti nikdo takový není,“ konstatoval.

Obec se o fotbalový areál nadále bude starat. „Budeme to udržovat, to je jasné. Prostor tam budou mít hasiči a jejich děti. Budou to využívat,“ dodal Zdeněk Kutner.