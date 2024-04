Náš tým chce postoupit do divize a je na to nachystaný! Je nás tady asi třiadvacet, všichni pro úspěch dělají sto procent, včetně trenérů a všech okolo.

Prošel jsem mládeží v Kroměříži a začínal jsem zde jako mladý kluk. Pro mě je to tady s těmi zkušenými hráči, kdy většina hrála třetí ligu, velká škola a čest a cítím. Po jejich boku rostu každý zápas či trénink. Přechod z dorostu byl pro mě těžký, tvrdost a rychlost, ale už si zvykám. Navíc kluci mi pomáhají.

Zdroj: Břenek Martin

Chtěl byste si zahrát někdy profesionální soutěž?

Nad tím jsem nad tím nepřemýšlel, protože studuju vysokou školu a je to taky těžké vše stíhat. Ale momentálně mám ambice postoupit do divize a zahrát si tam. Stejně jako držet se tady. Pro to udělám všechno.

Máte fotbalový vzor?

Třebaže jsem obránce, od malička jsem vždy fandil Cristianu Ronaldovi a Realu Madrid.

Kapitán divizního Holešova Miklík: Chceme být do pátého místa!

Kvasice mají ambice postoupit, mluví se zde i o zisku krajského poháru. Kdo bude váš největší konkurent?

Tak nad tím úplně nepřemýšlím. Zatím se soustředíme jenom na další víkendový zápasy a co přijde, to přijde. Takže uvidíme.