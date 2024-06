Fotbalové Ústí nad Labem pod novým majitelem zatím po sportovní stránce neudělalo díru do světa, v B skupině třetí nejvyšší soutěže skončilo propastných dvanáct bodů za prvními Velvary, díky neotřelým marketingovým tahům je ale o něm slyšet. Nejvíc je na očích díky moderátorce Táně Bystroňové, která ráda dává na odiv své fyzické přednosti. O víkendu šokovala v Mostě, kde dělala s ústeckými hráči rozhovory s nestoudně odhaleným výstřihem. A fotbalisté rázem nevěděli, kam s očima.

Moderátorka FK Viagem Ústí nad Labem Táňa Bystroňová | Foto: se svolením FK Viagem Ústí nad Labem

„Já si řekl, že se musím soustředit a za žádnou cenu se tam nedívat," svěřila se jedna z opor Viagemu, která v minulosti rozhovor s vnadnou blondýnkou absolvovala. I po závěrečném zápase sezony v Mostě, který Severočeši prohráli 1:2, bylo znát, že si kvarteto vyzpovídaných Bím, Němec, Čičovský a Černý dává pozor. Moderátorka totiž na interview napochodovala v napůl svlečené bundičce, pod kterou měla růžový top s křiklavým výstřihem. Její největší zbraň v podobě notně nafouknutých silikónů se snažila na hrudi klubové múzy hlídat podprsenka. Tento marný boj nebyl nijak maskován, což fotbalisty postavilo do prekérní situace.

„Jak se ti tady na to kouká?" vybafla rozhalená Bystroňová o poločase na Čičovského, který v Mostě kvůli zranění nenastoupil. „S tím tvým zraněním. Šel bys hned na hřiště?" dodala naštěstí a rozhovor se mohl točit jen kolem fotbalu.

Videa s rozhovory, které FK Viagem Ústí nad Labem umístil na své sociální sítě, nezůstala bez patřičné odezvy. „Tohle je opravdu oficiální rozhovor po zápase? Nějak se mi tomu nechce věřit. Moderátorka je oblečená jak šlapka v bordelu," divil se neortodoxní klubové prezentaci uživatel Ip Fil. Jiní volili mnohem ostřejší tón a často přidali i neslušné výrazy, většina komentářů se ale nesla v žertovném duchu.

„Myslím, že těžší bylo udržet koncentraci během rozhovoru než při samotném zapase," trefil se do černého Jan Vomočil. „Tam mohla jít rovnou nahatá," přidal svůj názor Pavel Podolník. A nebyl jediný. „Tak příště snad bez," vyjádřil své přání Ivánek Fronyek.

„Mám svoji bublinu. Komentáře na sociálních sítích nečtu. Asi to k tomu patří, lidé jsou závistiví," svěřila se už před časem Bystroňová v rozhovoru pro Deník. Moderátorka, která se věnuje například projektu Clash Of The Stars, modelingu a dalším podobným aktivitám, zapadá do marketingové koncepce ústeckého klubu, jehož vedení usiluje nejen o postup do vyšší soutěže, ale také o zviditelnění značky.

„Ano, děláme bizarní marketing, ale je tam i čistě sportovní složka. Ať si každý najde, co mu vyhovuje. V dnešní době je ale na tomto poli klíčem k úspěchu co nejvíce zaujmout. Proto to děláme, abychom zaujali. Víme, že některé věci byly v Ústí asi už za hranou, ale snažíme se o rovnováhu, aby si na sociálních sítích našli to svoje i ti, kteří mají raději klasickou prezentaci," řekla ústecká moderátorka k nevšednímu marketingovému freestylu.