Ze šoku se momentálně vzpamatovávají ve fotbalovém klubu MSK Břeclav. Zatím neznámý vandal totiž na stadionu v ulici třídy 1. máje za posledních čtrnáct dní opakovaně zničil jak hrací, tak tréninkové hřiště.

Neznámý vandal opakovaně poničil hřiště na stadionu v ulici třídy 1. máje v Břeclavi. | Foto: Jaroslav Kicl

Trávník ničí chemikálií. Škody zástupci klubu zatím vyčíslili na sto tisíc korun. „Za posledních čtrnáct dní se to stalo už potřetí. Když jsme na to přišli poprvé, rozhodli jsme se nic neventilovat, ale tentokrát už to bylo neudržitelné. Nějaký umělec nám tento týden mimo jiné vypálil srdíčko do trávy a dělá si z nás srandu. To už jsme opravdu hodně naštvaní," řekl Deníku Rovnost předseda klubu Alexandr Hrabal.

Hřiště na stadionu bývalého Slovanu slouží především mládežnickým výběrům MSK Břeclav. „Teď před startem sezony se na něm ale připravuje celý klub, i A tým, protože trávník na stadionu v Lesní ulici odpočívá. Dohromady se tam teď připravuje nějakých tři sta hráčů, ale program kvůli tomu měnit nebudeme," poznamenal Hrabal.

Klub nabízí za informace vedoucí k dopadení pachatele finanční odměnu pět tisíc korun. „Ještě jsem se ve sportovní ani v jakékoliv jiné fotbalové kariéře nesetkal s tím, aby někdo zničil hřiště jenom proto, že nás nemá rád, že nemá rád moji osobu. Je tu ale škoda za sto tisíc korun. Je to neskutečná záležitost," hořekoval Hrabal ve videu.

Incident na břeclavském stadionu vzbudil rozruch na sociálních sítích. „Mě by zajímalo, co komu ten trávník udělal? Proč má někdo potřebu toto udělat? Velmi smutné a nepochopitelné," litovala na Facebooku například Šárka Štěpničková.