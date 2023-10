Považte sami. Ve IV. třídě na Benešovsku fotbalista inzultoval rozhodčího laika, v nejnižší soutěži na Kladensku odešel arbitr s přeraženým nosem a III. třídu na Prostějovsku ovlivnil nepochopitelný zkrat diváka. Skoro to vypadá, že víkendové dění popisuje dnes již zesnulá herečka Věra Tichánková alias Černá kronika z filmu Ať žijí duchové. Avšak není to tak.

Zkrat ve IV. třídě: Hráč inzultoval rozhodčího laika, sám skončil v nemocnici

Aby toho nebylo málo, pozadu nezůstal ani východ Čech. V utkání Okresního přeboru Náchodska běžela 51. minuta, když hostující hráč Jiří Dvořáček tak mohutně protestoval proti rozhodnutí arbitra Pavla Marečka, až mu sudí musel udělit druhou žlutou kartu a předčasně jej poslat do šaten. Než tak ale dvaačtyřicetiletý hráč učinil, rozhodčího inzultoval a zápas byl předčasně ukončen.

Jiří Dvořáček k dění na hřišti: „Rozhodčí po mě od začátku šel a říkali mi to sami spoluhráči. Nevím, jestli jsem mu jen nepadl do oka. Už ve 3. minutě mi dal hned žlutou. Poté, co na mě byl faul, jsem se ho jen zeptal, proč to nepíská, a hned ji tahal. Všechno pískal z poloviny hřiště a vše věděl nejlíp.“

„Po udělení červené karty hráč přistoupil k hlavnímu rozhodčímu a udeřil ho pěstí do obličeje. A to velkou intenzitou pravé ruky do levé části obličeje (na bradu). Po udeření již nebyl hlavní rozhodčí schopen dopískat utkání a to bylo předčasně ukončeno,“ stojí v oficiálním zápise o utkání.

Nadávky rozhořčeného fotbalisty měly dle zápisu pokračovat. Po odvedení pořadateli ke kabinám navíc hráč rozhodčímu vyhrožoval dál. „Stál u kabin a vyhrožoval hlavnímu rozhodčímu, že z místa zápasu neodjede, že si na něho počká a za to, že ukončil utkání, ho zbije,“ stojí dál v oficiálním zápise.

Rozhodčí v každém případě po utkání zamířil do náchodské nemocnice, z níž si dle svých slov přivezl diagnózu kontuze dolní čelisti vlevo.

Náchodskému deníku se podařilo oslovit jak samotného hříšníka, tak i kapitána domácího mužstva.

Lituji, klukům jsem zkazil zápas

„Mé vyjádření je stručné. Lituji, opravdu lituji, že jsem klukům zkazil zápas. Jak mým spoluhráčům, tak i našemu soupeři. Nelituji však toho, co jsem udělal. Rozhodčí byl naprosto arogantní, pouze si přijel léčit svoje komplexy na partu v uvozovkách staříků, kteří si chodí udělat žízeň. Chtěl jen ukázat, že on je tady pán,“ překvapil svou reakcí Dvořáček.

A ve svém vyjádření pokračoval. „Rozhodčí do zápisu lhal, že jsem mu dal pěstí a ještě hrubou silou. Dostal klasickou facku a nebylo to nic hrozného. Samozřejmě vím, že mě to neomlouvá, a ještě jednou lituji jen toho, že jsem utkání zkazil všem hráčům.“

Inzultace rozhodčího v duelu Pozdeň B - Kačice, jak ji viděli účastníci?

Disciplinární komise Okresního fotbalového svazu Náchod by měla zasedat ve druhé polovině pracovního týdne, na živo se ale její členové vysvětlení ze strany sobotního hříšníka nedočkají. „Jednání disciplinárky se účastnit nebudu. Vysoký trest samozřejmě očekávám,“ sdělil Deníku Dvořáček.

Kapitán domácích Miroslav Harasevič: Utkání bylo vedeno v klidu a bez emocí



K incidentu v 51. minutě: „Vše se seběhlo velmi rychle. Hráč Zábrodí byl faulován na hranici pokutového území. Rozhodčí odpískal přímý kop. Faulovaný se začal rozčilovat, že to bylo uvnitř pokutového území a začal kritizovat hlavního rozhodčího, že to neviděl a že byl od místa daleko a že to řídí z půlky hřiště. Následovaly z úst hráče i nějaké urážky, i když i někteří hráči Zábrodí se snažili hráče uklidnit a říkali mu, že to bylo opravdu mimo pokutové území.“



K inzultaci rozhodčího: „Kritika neustávala a tak hlavní rozhodčí udělil hráči Zábrodí druhou žlutou kartu a poté i červenou. Hráč začal odcházet ze hřiště, najednou se otočil a vrátil se k hlavnímu rozhodčímu, kterého udeřil do obličeje. Nemohu určit, zda to bylo pěstí nebo padla facka, rozhodčí byl značně otřesen. Ihned jsem přiběhl k hráči Zábrodí a odvedl jej ze hřiště k pořadatelům. Poté bylo utkání ukončeno.“



K samotnému průběhu utkání: „Co se týká utkání, to bylo vedeno v klidu a bez emocí. Kolikrát utkání bývají vyhrocená, toto bylo naprosto v klidu. I proto byl velkým překvapení tento zkrat hráče. Výkon rozhodčího bych hodnotil jako dobrý a i jeho vedení přispělo ke klidnému průběhu až do inkriminované minuty.“

Zkrat diváka ve III. třídě! Napadl hráče hostů, utkání se nedohrálo

Dvořáček sám bude ale asi překvapený, až se verdikt disciplinární komise koncem týdne dozví.

logo OFS NáchodZdroj: www.denik.czJak totiž Deníku prozradil předseda disciplinárky Radek Kalaš, bude to tvrdý trest. „Zatím nemohu říct, jak vysoký trest bude, podrobnosti o incidentu se dozvím až na jednání komise. Máme samozřejmě paragrafy, podle kterých rozhodujeme. Pokud jde o tělesné napadení, pak se řídíme paragrafem 48, odstavce 4 a zde je možno trestat zákazem činnosti až do dvou let, popřípadě i peněžitou pokutou. Co mám ale zprávy, rozhodčí Mareček by snad měl být i v pracovní neschopnosti. Pokud je opravdu zranění a není schopen obvyklého života nebo výkonu sportovních aktivit, agresor může být dle řádů potrestán zákazem činnosti až na 10 let.“