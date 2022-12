Co slyšeli rozhodčí

» Rekordmanem v počtu zaznamenaných sprostých slov je Jiří Lauko, fotbalista Plas. Zajímavostí je bezesporu to, že v šesti vulgaritách se vždy opakovalo písmeno r. „Tak už jděte do p*dele, vy ču*áci, vyse*te se na to, zm*di. Podívej, ty hovado, zas*aný, zku*vený.“

» Slušné vychování se zřejmě nedostalo ani Adamu Popelkovi ze Švihova. Tady kromě klasických nadávek (kupříkladu „kamkoliv přijedeš, tam to zku*víš“) došlo i na pokračování po zápase. „Ty tvoje pí*oviny v zápise mě nezajímají.“

» Vpravdě skandální byly výroky Petra Drahoše. Hráč chrudimské rezervy se po vyloučení zastavil u asistenta rozhodčího a řekl mu: „Ty skončíš na vozíčku.“ Po zápase to doplnil o další výhrůžky: „Ty už si nezapískáš, to zařídím, tě podříznu, to uvidíš!“

Rasismus, nebo jen lidová slovesnost?

Těžko soudit, co se honí v hlavách některých jedinců. Martin Šourek, hráč Nové Role, byl vyloučen krátce po vystřídání. Rozhodčího počastoval urážkou mj. „ty kokote černej“.

Otázkou je, zda šlo o čistý rasismus nebo o lidovou slovesnost. Nutno dodat, že adresátem byl romský sudí.

Leckdy a leckde hráč nebo funkcionář vybouchne, ale vyvaruje se vulgarit nebo výhrůžek. Třeba jako na podzim, kdy v Lenešicích na Lounsku zaznělo: „Šašku, běž raději pískat dorostence“. A originální byla také hláška z Plané: „Tak pánové, aby bylo jasno, to kafe, co jste si u nás dali, si zaplatíte.“

Sem tam dojde na inzultaci. Rozhodčího se dokonce snažili zranit popelníkem. Neradno jezdit do Brodku u Přerova.

Přehled fotbalových delikventů z podzimu 2022

Surová hra, napadení rozhodčího. To jsou nejčastější případy, za které se dávají největší flastry. Vybrali jsme dvacet jmen, jež se během podzimu provinila proti fotbalovým řádům.

Tomáš Horálek (Chodov, hlavní město Praha) – distanc na 24 měsíců

Patrik Stainer (Trhový Štěpánov, okres Benešov) – distanc na 18 měsíců

Jakub Zeman (Radlík, okres Praha-západ) – distanc na 14 měsíců

David Petrus (Živanice, okres Pardubice) – distanc na 12 měsíců

Luděk Kozák (Chodský Újezd, okres Tachov) – distanc na 10 měsíců

Martin Císařovský (Semice, okres Písek) – distanc na 10 měsíců

Petr Jakubec (Kostelecká Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou) – distanc na 9 měsíců

Petr Liška (Píšť, okres Opava) – distanc na 8 měsíců

Zdeněk Bašta (Hronov, okres Rychnov nad Kněžnou) – distanc na 8 měsíců

Ladislav Fišer (Tmaň, okres Beroun) – distancna 8 měsíců

Radim Prousek (Plavy, okres Jablonec) – distanc na 6 měsíců

Tadeáš Vondráček (Chroustovice/Vraclav) – distanc na 6 měsíců

Michal Panáček (Stehelčeves, okres Kladno) – distanc na 5 měsíců

Antonín Marčaník (Pokratice, okres Litoměřice) – distanc na 5 měsíců

Zdeněk Paštika (Cvikov, okres Česká Lípa) – distanc na 5 měsíců

Petr Drahoš (Chrudim, okres Chrudim) – distanc na 12 zápasů

Adam Sedlák (Bystrc, okres Brno-město) – distanc na 10 zápasů

David Marholt (Halenkovice, okres Zlín) – distanc na 10 zápasů

Yevhen Nastichenko (Milavče, okres Domažlice) – distanc na 8 zápasů

Miloš Kovařík (Želešice, okres Brno-venkov) – distanc na 7 zápasů