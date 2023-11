Inzultace rozhodčího? Jev, s nímž fanoušek českého fotbalu přichází do styku až nebývale často. Vybrali jsme šest ošklivých momentů z podzimní části sezony v amatérských soutěžích. Upozornění: následující řádky jsou pouze pro otrlé čtenáře.

Rozhodčí to nemají s fotbalisty snadné | Foto: Shutterstock.com

Nejnovější téma Sportovního deníku popisuje skandální, ba přímo ostudné případy z českého fotbalu. Dozvíte se, že na Karlovarsku se v jedné soutěži napadení opakovalo. Co za tím vězí? Jak se hříšníci omlouvali? A není na čase trestat tyto excesy bez pardonu?

Přelomová novota ve fotbale: Za vážné excesy na hřišti by se odečítaly body

Šest let bez fotbalu? Hříšník půjde dělat rozhodčího

Kamil Bašta měl pověst bezproblémového, příjemného chlapíka. Než jej chytl amok. V zápase nejnižší IV. třídy na Kladensku se hráči SK Kačice nelíbil verdikt rozhodčího, jenž nevyloučil soupeře za ostrý faul. „Oni křičeli, že to je vražda,“ líčil pořadatel utkání z Pozdně. Bašta však nezůstal jen u verbálního útoku a rozhodčímu Petru Kindlovi zlomil nos.

Inzultace rozhodčího v duelu na Kladensku. Incident navíc řeší také policie

Přijela sanitka, případ si převzala policie. A disciplinárka měla napilno. Nakonec vynesla trest: zákaz činnosti na šest let. Bašta se přiznal, omluvil a slíbil, že si trest odpracuje jako sudí laik.

Trest pro hříšníka: 6 let zákaz činnosti

Trest pro klub: 25 000 korun

Blikanec známého hráče. Omluva a konec kariéry?

Josef Řezáč si dva roky nekopne do balonu. A možná si svým excesem ukončil celou fotbalovou kariéru. Tenhle padesátník, který dokonce kdysi oblékl reprezentační dres (za národní tým neslyšících), totiž v září v dresu Útviny napadl rozhodčího.

Útvina v šoku. Blikanec, inzultace a nedohraný zápas. Trest? Vyhazov z klubu

Omlouval se, projevil lítost, ale bylo mu to málo platné. Malý klub, jenž na Karlovarsku hraje okresní přebor, ho bezprostředně po zápase vyloučil ze svých řad. Další trest přišel od disciplinární komise. Distanc na dva roky!

Trest pro hříšníka: 24 měsíců zákaz činnosti

Trest pro klub: 5000 korun

Peklo na hřišti = rychlý proces: Stopka i pokuta

Božičany byly na Karlovarsku dosud známé hlavně díky kaolínu. Na podzim se tahle vesnice proslavila ještě kvůli fotbalu. Ale ne v pozitivním slova smyslu. Dominik Urbánek v utkání s hroznětínskou rezervou urazil rozhodčího a ještě ho surově napadl. Musel do sprch.

Peklo na fotbale v Božičanech: Rozhodčí schytal hlavičku, sprosté byly i děti

Sudí měl odvahu pokračovat (chyba!). Následovalo peklo: další dvě vyloučení, urážky od diváků (včetně dětí). Verdikt? Po rychlém procesu, kdy se hříšník neobtěžoval s obhajobou, dostal distanc na dva roky. A navrch mu Miroslav Čácha, šéf disciplinárky, udělil pokutu.

Trest pro hříšníka: 24 měsíců zákaz činnosti + 3000 korun

Trest pro klub: 1000 korun

Děsivý zkrat. Rozhodčího inzultoval bývalý sudí

David Rebenda patří mezi nejzkušenější hráče Sokola Tvrdonice. S fotbalem spojil celý svůj život, v minulosti byl předsedou klubu či rozhodčím. Všechno dobré je zapomenuto. Na začátku listopadu inzultoval mladého sudího v krajské I. B třídě, strčil do něj, načež mu ještě dal hlavičku.

Děsivý zkrat. Hráč Tvrdonic inzultoval rozhodčího, duel I. B třídy se nedohrál

„Při napadení mně vypadla píšťalka," líčil sudí Martin Ťok. Omluva a známá tvář pomohly, od disciplinární komise dostal hříšník stopku jen na osmnáct měsíců. Tvrdonice však kromě kontumace musejí zaplatit vysokou pokutu.

Trest pro hříšníka: 18 měsíců zákaz činnosti

Trest pro klub: 30 000 korun

Mela, trest od disciplinárky a čekání na policii

Au, křičel rozhodčí i agresor. Hodně ošklivý (předčasný) konec měl zápas IV. třídy na Benešovsku. Vše začalo tím, že do Bystřice nedorazil sudí. Po dohodě s hosty z Pecerad/Bukovan se řízení ujal laik, jejich šéf Theodor Máca. V závěru nepískl ofsajd, což nerozdýchal domácí hráč Petr Husák. Inzultoval ho.

Zkrat. Fotbalista inzultoval rozhodčího laika, sám skončil v nemocnici

Následně se strhla obrovská mela, po které sám hříšník skončil se zraněnými zády v nemocnici. Od disciplinární komise si už vysloužil trest, distanc na 12 soutěžních utkání. Kvinteto hráčů, kteří se vrhli do role mstitelů, čeká na verdikt. Případ řeší i policie.

Trest pro hříšníka: 12 zápasů zákaz činnosti

Hloupá výmluva: Ne pěst, jen facka

Dva roky bez fotbalu. Takový verdikt slyšel od disciplinární komise Jiří Dvořáček, fotbalista Zábrodí, který v utkání okresního přeboru na Náchodsku inzultoval rozhodčího. Údajně pěstí, což odmítl. Zvolil vpravdě zvláštní výmluvu: „Byla to jen klasická facka.“

Dva roky natvrdo, navrch vysoká peněžitá pokuta. Dvořáček zná trest za inzultaci

Dvořáček více než svého zkratu litoval, že spoluhráčům zkazil „vyhraný“ zápas. Na sudího byl pořád naštvaný. „Vše pískal z poloviny hřiště a vše věděl nejlíp,“ uvedl. Zřejmě myslel, že na okres přijede věhlasný sudí Szymon Marciniak… Trest hříšníkovi vyprší v září roku 2025, kdy mu bude už čtyřiačtyřicet let.

Trest pro hříšníka: 24 měsíců zákaz činnosti a 10 000 korun

Neútočí se zdaleka jen na rozhodčího. Třeba takový Adam Kotrla z Dětmarovic na Karvinsku dostal na podzim obří pokutu deset tisíc korun. Soupeři dal pěstí, potom do něj ještě kopal. Nesmí hrát do 13. října roku 2024. Rekordní jednání zažijí na Liberecku. Vyhrocený listopadový mač mezi Stráží nad Nisou a Chotyní skončil hromadnou bitkou. Disciplinární komise bude mít tento týden na koberečku jedenáct aktérů zápasu a dva fanoušky.

Co s tím bude dělat FAČR? „Nejde jen o český problém“

Nejpopulárnější sport v Česku se potýká s agresivitou fotbalistů takřka od nepaměti. Počet a vážnost incidentů z posledních měsíců však zalarmovaly funkcionáře.

„Fotbalová asociace vnímá problém velmi vážně, ale bohužel jde o celospolečenské téma. Vedení asociace v čele s Petrem Fouskem usiluje a bude usilovat, aby za podobné činy, které do fotbalu nepatří, následovaly co nejtvrdší tresty,“ vzkázal Petr Šedivý, mluvčí fotbalové asociace.

Co jsou to ty nejtvrdší tresty? Podle disciplinárního řádu pokuta, zákaz činnosti a kontumace zápasu.

Další postihy – například odečet bodů celému týmu, který by přivítala řada šéfů disciplinárních komisí v letním průzkumu Deníku – zatím nejsou na pořadu dne. „Nejde jen o český problém, je to mezinárodní problém, navíc zesílený v postcovidové době. FAČR proto bude v této oblasti spolupracovat s FIFA, UEFA i zahraničními svazy, a to ohledně inspirace a možných nástrojů právě na potlačení projevů agresivity ve fotbale,“ zmínil Šedivý.

Asociace tak půjde spíše cestou osvěty. „Během zimní přestávky před startem jarní části sezony spustíme kampaň právě proti agresivitě ve fotbale, protože chceme s tímto problémem bojovat všemi prostředky – represí, prevencí i výchovou a vzděláváním. Aby tyto kroky byly úspěšné, je nutná i spolupráce s rodiči, školami, městy a dalšími autoritami,“ uzavřel mluvčí.