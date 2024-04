Je opravdu věk je jen číslo? To může dokázat 72letý Jiří Štěpánek, který v neděli nastoupí v dresu Skalice B v mistrovském zápase okresní soutěže proti rezervě českolipské Lokomotivy.

Ve Skalici u České Lípy skládali hold spoluhráči Jiřímu Štěpánkovi | Foto: Deník/Petr Pokorný

„Jirka s námi chodí pravidelně na fotbálky, rozhodně není do počtu. Bavili jsme se, že by za nás mohl nastoupit. Tak jsme si zavolali a Jirka souhlasil,“ prozradil Lukáš Klindera, fotbalista hrající právě za rezervu Skalice.

Jiří Štěpánek se narodil 27. 9. 1951 v českolipské Dubici, přímo nedaleko fotbalového hřiště, takže už asi tehdy mu bylo souzeno, že fotbal bude jeho celoživotním koníčkem.

Trenér Arsenalu o své pozici, snaživém Omonovi, produktivitě a aktuální tabulce

„V Dubici jsme s klukama hráli dobrý fotbal, pak jsem odešel do Vagónky k trenérovi Macháčkovi. Přes vojnu jsem hrál v Rudé hvězdě Domažlice a po návratu jsem zase hrál v Lípě, tehdy krajský přebor, učili nás Láďa Kuruců, Pepík Vápeníků, Jirka Hendrych, já měl kliku, že jsem to s nimi dotáhl do druhé ligy,“ vzpomínal Štěpánek.

Jak připomněl, sledovat fotbalová utkání tehdy chodilo hodně diváků. Vagónka hrála na vysoké úrovni. Přicházeli sem kvalitní fotbalisté, jako Vápeník, Poštulka, Zlámal, Pinter, bratři Houškové, Soukup a mnoho dalších. Ti byli vedeni kvalitními trenéry: Cyprysem, Fišerem, Klínským, Sochorem, Žůrkem, a tím se kopaná postupně v České Lípě dostala až do 2. ligy, v níž nehrála žádnou podřadnou roli.