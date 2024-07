„Už jsem v roli, Marcel je kapitán, který není do počtu a který má velké srdce. Jeho vztahy s Lavim a celým smrkovským týmem jsou zásadní. Na natáčení jsem se těšil, vše probíhá podle mých představ. Hlavně parta je báječná, natáčení si užívám," vykládá Neužil.

V příběhu o výborném, ale nevychovaném fotbalistovi, který je karikaturou všech opravdových hvězd a hvězdiček typu Fenin, Kuchta nebo Limberský, je Marcel nováčkem. „Já nejsem extra fotbalista, ale vypadám při tom kopání do míče dobře. S kluky z štábu se známe, chodíme do stejné hospody; Kuba Štáfek mě u piva umluvil, abych si v tom jeho filmu zahrál. Kývl jsem mu, protože mám rád tenhle styl humoru a nadsázky."

Natáčení filmu Vyšehrad v Bořislavi u Teplic | Video: Deník/František Bílek

Na roli fotbalisty speciální průpravu mít nemusel, nejedná se o fyzicky nijak náročný part. „Oproti Zátopkovi se to nedá vůbec srovnávat. Atletické výkony jsem musel nadřít. Tady to není tak potřeba."

Má ještě Václav Neužil tu skvělou sportovní formu, do které se díky natáčení Zátopka dostal? „To už dávno ne. Ale myslím, že fyzičku mám všeobecně dobrou. Co se fotbalových věcí týče, tak jsme si byli jednou zahrát před natáčením. Jsou tu ale lidi, kteří za nás zahrají náročné scény. Anebo nás naučí, jak je máme zahrát my," pochvaluje si oblíbený herec.

Na gól nestačí jedna klapka

Točení fotbalu prý není žádná improvizace. „Když máme natočit, že dostaneme gól nebo ho naopak máme, tak tomu předchází nácvik akce, choreografie musí být dokonalá. Rozhodně nestačí jedna klapka."

Sportovních rolí Neužil už příliš nečeká. „V říjnu mi bude 45. To už budou chodit spíš nabídky na různé funkcionáře," nechává na své tváři rozehrát svůj sympatický úsměv.

Sport má velmi rád, více než fotbal mu je ale bližší hokej. „I ho už do dětství lépe hraji. Na fotbal se dívám, když je nějaká velká akce. Teď jsem Euro sledoval, bohužel to našim nevyšlo. Jenže lehce se kritizuje. Možná tam byla i smůla na rozhodčího, možná ten tým neměl takové srdce."

To podle Neužila rozhodně měli na květnovém mistrovství světa čeští hokejisté. „Paráda. Byl jsem se synem na zápase s Finskem. Bylo to naše první utkání a už tehdy bylo na mužstvu cítit, že táhne za jeden provaz a že to srdce fakt má velké. Ono je při těch krátkých turnajích často nejdůležitější, jaká parta se vytvoří, jak si kluci sednou. To je často důležitější, než je samotný trénink. Na ten moc času není."

Jak již bylo zmíněno, Václav Neužil má syna. Je mu šest a půl a je velkým sportovním fanouškem. Nechá ho táta koukat na Vyšehrad? „Uvidíme, jak ten slovník bude ve finále vypadat, ale už teď vím, že jsou tam scény, které vidět ve svém věku rozhodně nemůže. Takže na ten film ho dívat nenechám, musí si počkat."