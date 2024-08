Martin Jůzek Reportéři Deníku dnes 09:00

Fotbal, to nejsou jen góly, radost (a smutek). Spousta fanoušků na něj chodí za přáteli, na pokec a za dobrým jídlem. Už jste také přemýšleli, jestli někdo zmapoval zajímavé hospody u hřišť? Tady je odpověď: jdeme na to! V tématu, které je součástí unikátní přílohy Deníku, zjistíte, kde často potkáte Ladislava Vízka a co frčí mimo klasickou klobásu.