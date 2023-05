Mohl být hrdinou, hvězdou utkání. Hrající manažer Slovácka C Fermin Sánchez se v nedělním zápasu 20. kola okresního přeboru Uherskohradišťska na hřišti Kněžpole blýskl hattrickem. Radovat se však nemohl, sudí Mahdal mu totiž žádnou z branek neuznal. Prý padly z ofsajdu.

Hrající manažer Slovácka C Fermin Sánchez (v bílém dresu) při zápase s Traplicemi. | Foto: pro Deník/Mojmír Zapletal

„Nic podobného jsem nikdy předtím nezažil. Mohl jsem mít hattrick a nakonec z toho nic nebylo,“ smutnil třiatřicetiletý fotbalista.

Dvakrát se trefil v prvním poločase, jednou skóroval po změně stran. Skóre 2:0 se ale ani v jednom případě nezměnilo. Platily jenom branky domácích hráčů Tomáše Flíbora a Víta Valenty.

„K situacím se mi těžko vyjadřuje, když tam byli naši dva pomezní, ale musíme jim věřit,“ uvedl trenér Kněžpole Radim Palčík.

Okresní přebor, 20. kolo -

TJ SOKOL KNĚŽPOLE – 1. FC SLOVÁCKO C 2:0 (2:0)

Branky: 18. Tomáš Flíbor, 35. Vít Valenta. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 89.

Také někdejšímu stoperovi Synotu bylo Sáncheze líto. „Dal jsem tři góly a ani jeden kvůli ofsajdům neplatil,“ nechápal bývalý hráč Buchlovic, Sušice či Podolí.

Z porážky ale těžkou hlavu neměl. Slovácko C sezonu dohrává pouze z povinnosti. Celek ze Sadů výsledky neřeší. Je takřka jisté, že po letošním ročníku mužstvo rozpustí a skončí. „Nejsou hráči,“ vysvětluje Sánchez.

Hosté přijeli bez náhradníků

Také o víkendu mi přišlo několik omluvenek. Hosté dorazili do Kněžpole v jedenácti lidech, bez náhradníků. I tak bojovali, soupeře trápili.

„Klobouk dolů před kluky, jak utkání zvládli. Musím poděkovat všem, co přišli. I když jsme prohráli, byl to jeden z našich lepších zápasů. Předvedená hra nebyla špatná. Vypracovali jsme si i dost šancí. Myslím, že remíza by byla zasloužená,“ uvedl Sánchez.

Slovácko C je po další ztrátě dvanácté, Kněžpole se naopak po domácí výhře vytáhlou už na šestou příčku.

„Bylo to celkem vyrovnané utkání. My jsme byli produktivní. I ve druhém poločase si oba týmy vytvořily nějaké šance, v poli to bylo šedesát na čtyřicet pro nás. Nám chyběl zraněný Dominik Hančík, ale i bez něj jsme to doma zvládli,“ oddechl si Palčík.

Nedělní duel už se hrál v Kněžpoli, kde dali do pořádku hrací plochu, takže nemuseli do Starého Města na umělku. „Tráva je slušná,“ dodal Palčík.