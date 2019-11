Očekávalo se, že tato skupina bude díky účasti rezervních celků obou pražských „S“ mimořádně sledovaná, ale ligové velkokluby dodávaly fotbalisty na rozehrání jen sporadicky. V Edenu kvůli nabitému programu a na Letné kvůli rozsáhlé marodce. A tak se hrálo hlavně s mladými nebo s těmi, kdo se potřebovali rozhýbat po zranění.

A více se dařilo Spartě. Ta skončila druhá těsně za Táborskem, ale nebýt zbytečného zaváhání, mohla přezimovat na nejvyšší příčce.

„Jsme určitě spokojení,“ říká sparťanský útočník Lukáš Juliš, který se vrátil po ročním zranění a právě možnost nastupovat v ČFL mu hodně pomohla. V jedenácti odehraných zápasech nastřílel jedenáct gólů, nikdo v soutěži nebyl lepší.

Šestý s tříbodovým odstupem na třetího skončil Vltavín. Zní to jako skvělý výsledek, ale v Holešovicích rozhodně nejsou spokojeni. „Mohlo to být určitě lepší. Zbytečně jsme několikrát poztráceli body,“ míní trenér Martin Frýdek starší.

Jeho svěřenci patřili k největším favoritům ČFL i v minulých sezonách, a může tedy porovnávat, jak se soutěž proměnila. „Musím říct, že kvalita šla trochu dolů. Týmů je teď hodně,“ dodává.

Těsně za Vltavínem skončilo béčko Slavie vedené Martinem Hyským. Ten čas od času uvítal několik posil z A týmu, ale většinu sezony hrál se sešívanými mládežníky. „Když přijdou kluci z áčka, tak je to samozřejmě vidět, jsou jinde,“ přiznává.

Trojici pražských klubů od šestého do osmého místa uzavírá Motorlet. Ten je v soutěži nováčkem, byl do ní dodatečně zařazen při reorganizaci. A na podzim obstál se ctí.

„Jako nový tým jsme museli respektovat sílu soupeřů, ale zároveň jsme herní kvalitu ukázali i my. S 24 body a osmou příčkou jsme spokojení,“ těší Martina Poustku.

„Chodil jsem sledovat třetí ligu i dříve, kdy byla jedna silná skupina. Teď jsou dvě a myslím, že béčka kvalitu určitě posunula. Vyzkoušeli jsme si zahrát proti mládežnickým líhním Sparty, Slavie, Plzně nebo Příbrami a musím se podepsat pod to, že soutěž má kvalitu,“ dodává.

Poslední z pražské pětice ve skupině A je Admira, která zimuje na jedenácté příčce. A s tím panuje v Kobylisích spokojenost. Tedy skoro.

„K úplné spokojenosti chybí ještě tři čtyři body. V žádném zápase jsme ale herně nepropadli a jako nováček hráli důstojnou roli po celý podzim,“ říká kanonýr Štěpán Zahálka, kterému to po přechodu z divize pálí i v ČFL, kde se trefil devětkrát.

„Budu tvrdě makat, aby to na jaře bylo ještě lepší,“ vzkazuje fanouškům i soupeřům. A je rád, že si může zahrát zápasy proti B týmům silných celků. „Slavia proti nám měla v sestavě čtyři hráče, kteří teď hrají Ligu mistrů. Je dobře, že se s nimi můžeme utkat,“ těší jej.

SKUPINA B: BOHEMIANS ÚSPĚŠNĚJŠÍ DUKLY

Do skupiny B dodala metropole dvojici týmů béčka Bohemians a Dukly. A i zde platí, že obstáli se ctí, navíc s hodně mladými týmy.

Dukla má v ČFL dokonce ten úplně nejmladší mančaft. „Soutěž je výborná pro adaptování hráčů do dospělého fotbalu. Některé zápasy jsme mohli sehrát lépe, ale hlavní je, že chceme kluky dostat co nejdál. Ať se buď později zařadí do áčka, nebo odejdou, a budou vědět, že jsme pro ně na Dukle udělali maximum,“ říká kouč B týmu Dukly Jan Podolák, jehož svěřenci skončili po podzimu dvanáctí.

Rezerva klokanů je na tom o šest příček lépe. „Jsme spokojení. Hrajeme pohledný fotbal, střílíme hodně branek, ale tedy i dost jsme jich dostali. Kluci se dostávají do střetu s chlapy kolem třiceti let, co už mají něco za sebou a mohou se učit,“ těší kouče Vladimíra Hrušku.

Přeměna ČFL se tedy jeví jako pozitivní krok.