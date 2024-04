Přišel, skóroval a zvítězil. Tak by se dalo ve zkratce popsat účinkování novosadského mladíka Anha Tuana Nguyena v zápase devatenáctého kola divize E proti druhému celku tabulky z Kozlovic. Nastoupil totiž až od začátku druhého poločasu a po pouhých osmnácti minutách na hřišti vstřelil rozhodující branku na 3:2, kterýmžto výsledkem pak utkání i skončilo.

„Myslím, že ten zápas byl spíše bojovnější, než pohlednější. Hrálo se dost stylem nahoru-dolů a poměrně dost se hra kouskovala. Z obou stran také přicházelo hodně faulů a z naší strany to bylo i hodně o štěstí," říkal jen pár minut po konečném hvizdu novosadský hrdina.

Ten se na hřiště dostal na začátku druhého poločasu poté, co vystřídal Martina Krátkého a nutno říct, že novosadští fotbalisté zrovna nezažívali úplně nejzáviděníhodnější momenty. Během posledních osmi minut prvního poločasu totiž ztratili pohodlné dvoubrankové vedení a museli tedy znovu začínat od nuly. Navíc proti favorizovanému a rychlým vyrovnáním povzbuzenému soupeři.

Nakonec to ale byl on, kdo rozhodl. V průběhu 63. minuty se totiž míč po ose Ambrož - Nguyen - Foukal - Ambrož dostal zpět k němu do vápna, kde se prostě napřáhl a nedal Jakubu Obzinovi v kozlovické brance žádnou šanci.

„Mám z toho skutečnou radost. A to i proto, že se na zápas přišlo podívat i hodně mých kamarádů. Navíc se nám podařilo porazit jednoho z velkých favoritů soutěže. Obrovskou úlevou pak je, že jsme vůbec konečně dokázali vyhrát. Už to totiž, i přesto, že jsme hráli dobře, trvalo docela dlouho," řekl a připomněl tím i předchozí čtyřzápasovou šňůru bez vítězství čítající tři remízy a jednu poměrně vysokou prohru.

Ihned po Nguyenově gólu se na lavičce poměrně silně rozohnil kozlovický trenér David Kobylík, někdejší fotbalista a nyní také televizní expert, který ještě před skórováním viděl šlapák na jednoho ze svých svěřenců. „Podle mě je to dost diskutabilní a myslím si, že rozhodčí, kdyby chtěl, by si to v naprosté pohodě uhrál jak na jednu, tak i na druhou stranu," usmál se.

Po skončení utkání si pak trenér Sobek liboval, že se během zimní přípravy rozehráli mladí novosadští odchovanci, mezi které se Anh Tuan Nguyen řadí také, kteří nyní týmu jeho důvěru splácí svými výkony na hřišti. Sám 23letý borec však tuto sezonu jako nějakou přelomovou nevnímá.

„Jsem za ten prostor samozřejmě rád, ale nedokážu říct, jestli se právě děje nějaký zásadnější zlom. To ukáže teprve čas. My mladí se ale snažíme, jak jen to jde. Chodíme na všechny tréninky a na nich dost makáme. Ale jak už jsem říkal, za nějaký zlom to zatím nepovažuji. Možná je to ale i tím, že do toho všeho teď mám i hodně školy a práce. Prostě to zkusím vydržet a uvidím, jak se to všechno do budoucna vyvine," uvedl.

Následně pak i nadějný mladík s vietnamskými kořeny prozradil, že se zatím nezabývá myšlenkami na to, že by z Nových Sadů zkusil zamířit i na nějakou jinou fotbalovou adresu. „Zatím jsem tady po všech směrech spokojen. Se všemi, včetně trenéra, vycházím moc dobře. Vídáme se jak na hřišti, tak i mimo něj a opravdu nepřemýšlím o tom, že bych snad v budoucna chtěl zamířit někam jinam," uzavřel Anh Tuan Nguyen.