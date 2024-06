Novoměstský SK Kladno slaví 115 let od založení.Zdroj: archiv Jiřího NagyhoStanley Matthews je legendou světového fotbalu. Tenhle Angličan získal jako první v historii v roce 1956 Zlatý míč pro nejlepšího hráče Evropy a královna Alžběta ho odměnila rytířským řádem. Ve slavném zápase v Londýně Anglie - Československo (1937) nastřílel do sítě Františka Pláničky tři branky a svému týmu zajistil výhru 5:4. Tehdy se s Matthewsem utkali i tři Kladeňáci, Karel Kolský, František Kloz a Josef Košťálek.

S Československem přišel Matthews do styku také v roce 1965 právě při příležitosti jeho povýšení do rytířského stavu. Vedení Novoměstského mu tehdy jako řada jiných sportovních subjektů z celého světa poslalo dopis, v němž ho chválí, že při sestavování mužstva světa staví vedle sebe Rusa, Španěla, Němce či Angličana, a že je Matthews určitě tak jako chlapi z Nova proti tomu, aby mladí kluci místo kopaček oblékali vojenské stejnokroje.

Dopis odpovídající té době, kdy se lidé vážně obávali celosvětového jaderného konfliktu, Sira Stanleyho upoutal a 27. února 1965 dostali Kladeňáci odpověď: "Jsem nadšen, že se mohu stát členem TJ Novo Kladno a doufám, že budu mít potěšení setkat se s Vašimi hráči v nejbližší budoucnosti. Váš příznivec St. Matthews."

Novokladenští pak poslali do Anglie čestnou legitimaci a připravovali osobní setkání - k němu však bohužel nikdy nedošlo. Inu, překročit v té době železnou oponu nebylo tak snadné.

I když…

Jak komunisti pustili Novo za "totáče" na západ

​Každý, kdo v minulosti prošel Novoměstským Kladno, se setkal se jménem Václav Střeska. Dlouholetý, neuvěřitelný předseda klubu dokázal zařídit a sehnat vše, na co si jen člověk vzpomněl. A co si zamanul, to většinou dokázal bez ohledu na překážky, které musel překonat. Po sportovní stránce posunul první tým z nejnižší IV. třídy až do krajského přeboru a na novokladenskou škváru tak jezdily mnohem věhlasnější kluby. To jen na okraj.

V osmdesátých letech minulého století zařídil věc v té době nevídanou. Nevím kolik musel vyleštit klik, anebo v pneuservisu v Kročehlavech za hubičku přezout gum, aby se jeho milovaný klub mohl vydal za železnou oponu. Autobus s áčkem a starou gardou nabral jeden červnový den směr Riedlingen! Psal se rok 1985 a závidět mohli všichni, včetně slavného SK Kladno.

Hned po překročení hranice jsme jen žasli nad nádhernými sportovními areály, vedle nichž vypadal náš škvárový plac jako nepovedený vtip. Hostitelé nám během pobytu připravili překvapení v podobě návštěvy bundesligového utkání VfB Stuttgart - 1. FC Saarbrücken (3:1). Před utkáním jsme si prohlédli areál a tam jsme jej zahlédli: poprvé v životě umělý trávník!

Jistě, jeho kvalita odpovídala tehdejší době a dnes by nad ním hráči ohrnuli nos, ale pro nás to byl malý zázrak. Ale to byl vlastně celý tehdejší zájezd.