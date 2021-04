Nový šéf fotbalu v kraji to až tak nevidí. „Taková je skutečnost, delegáti rozhodli. A na mě teď je, abychom se domluvili tak, aby krajský svaz fungoval. ,“ prohlásil 58letý funkcionář v rozhovoru. „Jsem přesvědčený, že až opadnou emoce a vychladnou hlavy, budeme schopní se domluvit,“ doplnil s přesvědčením v hlase.

Schůzku nového výkonného výboru má v plánu svolat hned tento týden.

Jaké byly vaše první dojmy po zvolení předsedou?

Hlavně jsem byl rád, že je po všem. Poslední měsíc byl hektický, byl jsem rád, že se konečně vyspím. Ale hned po volbě výkonného výboru mi došlo, že se moc nevyspím…

To proto, že prošla do výkonného výboru řada lidí z druhého tábora?

Můj mandát je 72 procent, což je docela hodně. Vysvětluju si to i tím, že za celou dobu, co na svazu jsem, jsem dělal soutěže. Kluby se mnou komunikovaly jako s předsedou Sportovně technické komise, byl jsem jim k dispozici. Také jsem objel všechny okresní valné hromady, zúčastnil jsem se i té online v Tachově. To pomohlo. Představil jsem svoji vizi, spousta lidí pochopila, že to není jen póza, že chci pro krajský svaz pracovat.

Ale právě tu špatnou komunikaci řada klubů bývalému vedení PKFS vyčítala…

Na jednom setkání před volbami jsem na Petříně říkal: minimálně čtyři až pět okresů mělo vždycky svého předsedu ve výkonném výboru PKFS. Kdo jiný by měl za OFS sedět ve výboru, komunikovat s okresy. Já si myslím, že komunikace špatná nebyla. I když výsledky voleb naznačují, že kluby to vnímají opačně.

Jaký je váš názor na výsledky voleb, kdy proti sobě budete mít silné oponenty?

Já bych nechtěl říci, že je budu mít proti sobě. My se musíme spolu naučit fungovat, jinak to prostě nejde.

Ale půjde to vůbec?

Já jsem přesvědčený, že ano. Mým prvořadým cílem je dva tábory dát dohromady. Všichni říkají, že jim jde o fotbal, proto si myslím, že nebude problém se domluvit.

Skupina kolem Aleše Jindry měla v plánu udělat audit hospodaření svazu…

S tím vůbec nemám problém. Za mě je to jenom dobře. Jen nevím, jaké jsou náležitosti ohledně skartací, jaké období pojedeme. Klidně uděláme výběrové řízení na firmu, která audit provede. Budu jedině rád, když se to hned na začátku vyřeší a budeme mít jasno. Vůbec jsem nevěděl, a můžu mluvit za zbylé členy VV, jak to bylo mezi Bartoškem jako místopředsedou a Romanem Berbrem jako předsedou, co se týče podpisového práva.

A nebylo právě tohle špatně?

Aleš Jindra na mě při setkání na Petříně křičel, co jsem dělal, aby se na PKFS neukradly peníze. Co jsem pro to mohl dělat? Myslíte, že jsem věděl, že tady projely nějaké faktury a já je kontroloval? Já seděl ve výboru z jiného důvodu, řídil jsem STK. A myslím, že většina lidí z VV o ničem nevěděla.

Ale byla tam zpronevěra 850 tisíc?

Tak to nějak vychází.

Ty peníze pak přišly zpět?

Ano, loni v prosinci.

A od koho?

Přišly od Romana Berbra.

To jméno vás bude provázet dál. Co udělat pro to, abyste se téhle nálepky zbavil?

Já se toho zbavit nemůžu, dvacet let jsem s ním dělal. Byl jsem členem výkonného výboru. Jsem z Plzně. Tak fungoval systém práce v Plzeňském kraji. Kdo chtěl dělat fotbal, musel s ním přijít do styku. Říkat, že jsem s ním mluvil jednou za měsíc, je nesmysl. Myslím si, že výsledky voleb ukázaly, že ne všichni, kdo dělali s Romanem Berbrem, jsou křiváci.

Tak to zkusím jinak. Co udělat pro to, aby se něco podobného neopakovalo?

To už ani být nemůže, na tom se chci domluvit. Budu chtít, aby na každém jednání byl přítomen předseda či místopředseda revizní komise. Nevím, jestli si na to najímat interní firmu…

Znáte další členy výboru?

Kdybych vám ukázal svůj seznam kandidátů, Milan Froněk v něm byl na prvním místě. Vencu Mrázka znám z FAČRu, kde působil v akademiích, naše komunikace byla bezproblémová. Štěpána Havránka jsem rád, že ho Viktoria Plzeň navrhla. Jestli tady má někdo dělat mládež, tak člověk, který ji dělá v nejlepším klubu kraje. Vencu Uzlíka jsem viděl párkrát jako trenéra v Přešticích. Aleše Jindru znám jen jako hráče, ale nikdy jsme se nepotkali.

A další zástupci za okresy?

S Alešem Dokoupilem jsem mluvil dva týdny před valnou hromadou, v ničem zásadním jsme se nerozcházeli. Navíc má právnické vzdělání, mohl by se zapojit do disciplinárky, když bude mít chuť. Neznám Stanislava Kocoura, Zdeněk Bárta je mi blízký z STK. To by měla být jeho parketa. Ale nechci dělat závěry, proberu to s výkonným výborem. Nejlépe hned v pondělí, kdy ale bude v Praze na FAČR velké jednání ohledně restartu soutěží. Už je to na hraně, za týden musí udělat VV FAČR definitivní rozhodnutí.

Když už jste to nakousl, je scénář rozjezdu soutěží vůbec ještě reálný?

Před měsícem jsem byl optimista, že to dáme. Ale teď… Je jasné, že nelze po 14 dnech tréninku spustit soutěže, to je nesmysl. Ti kluci nebyli pět měsíců na hřišti.

Takže se soustředíte spíš na restart sportu jako takového, aby se alespoň plnohodnotně začalo s trénováním?

Když se ukončí soutěže, nekončí sport. Já mám pod sebou celostátní ligu dorostu. A když pošlu 40 kluků autobusem z Plzně do Ostravy, každý epidemiolog mi řekne, že jsem blázen. Nemají se kde převléknout, umýt a pojedou pět hodin autobusem.

Některé okresy, třeba Rokycany, už ty soutěže zrušily. Nebylo to předčasné?

Co je platné, že se dohraje okresní soutěž, když nebude kam postoupit. Někdo přijde a řekne: My jsme vyhráli, chceme do I. B třídy. Jenže ta se nebude hrát… Rozhodnutí musí být napříč soutěžemi.

Znamená to, že v kraji byste se soustředil na to, aby se dobře rozjel podzim?

Chci se na tom domluvit. Pracovně žiju v tom, že by se mělo začínat 7.-8. srpna, mládež o dva týdny déle. Jestli se soutěže ukončí, může to mít plus – vyřešit si technicky, jak další sezonu začít. Covid tu bude pořád, testy zřejmě také. Musíme vymyslet, jak je aplikovat do fotbalu. Budeme brát ty ze škol, firem, atd. Já si moc nedovedu představit, že v pátek před zápasy poženeme všechny na antigen.

Hodně důležitá bude komise rozhodčích. Hlas lidi říká, že právě sudí řídí fotbal…

To říkají všichni. Já ve VV vždycky říkal, že do komise rozhodčích nechci. Ale fotbal na hřišti bez rozhodčích nejde. S Pepou Chovancem, když přišel dělat komisi rozhodčích, jsme probrali spolu spoustu věcí. Sám říkal, že poznat tu partu lidí, kteří od začátku vědí, že kam přijedou, tam na ně lidi nadávají a oni to přesto dělají. Jak se k tomu dostali. To je stejné tady. Udělali jsme nábor , vnímáme, že rozhodčí stárnou. Přišel mladý kluk, nadšený, vyrazil na zápas i s přítelkyní a brzy skončil. Říkal: Já jsem vylezl z auta a první, co bylo, je tady ten kretén černej. Co říkali jeho holce, to ani nejde říkat. Ti lidé ho vůbec neznali, byl tam poprvé…

A jak to bude s obsazením komise rozhodčích?

Ostatní šli do voleb s tím, že se v komisích nechtějí angažovat. Budeme ti, co budeme hlídat a dozorovat fotbal. Někdo z VV bude mít v gesci komisi rozhodčích, přijdou zřejmě s nějakým návrhem. Pak musí být akceptovatelný i pro ty rozhodčí. Mohou přijít, že takhle je to nebude bavit, a máme problém.

A to může nastat s Miroslavem Zlámalem, o kterém se mluví v souvislosti s postem šéfa rozhodčích?

Já s Mírou Zlámalem nemám vůbec žádný problém, ale já pod ním fungovat nebudu. Možná dvě valné hromady VV v minulosti tady i řídil. Nevím, proč odešel, ale říká, že tam jsou osobní spory asi s Dášou Damkovou. Ale jak říkám, rozhodčí si spoustu věcí pamatují. Vzešel odsud a stoupal vzhůru.

S touhle vizí, že lidé z výkonného výboru budou fotbal řídit a komise povedou odborníci, s tím souhlasíte?

Nikde není psáno, že členové VV musí být předsedy komisí. Když to je tak nastavené, je výhoda, že jsou na jednání VV. Ale jestli se teď domluvíme, že tenhle člověk bude mít v gesci komisi mládeže, a řekne, co a jak, nejsem proti. Za sebe bych se rád domluvil, že třeba disciplinárka by měla mít předsedu úplně mimo kluby, mimo OFS. Tak, jak to funguje na Ligové fotbalové asociaci.

Pořád platí, že je vaším favoritem na post předsedy FAČR Karel Poborský?

Vláďu Šmicra jsem zažil jako manažera reprezentace, jak tam roztrhali obleky jednoho z generálních partnerů reprezentace. Asi v emocích. U Karla Poborského oceňuji, že je na svazu každý den. Člověk s takovou kariérou v zádech by vůbec nemusel něco takového dělat, chodit s kůží na trh, pět dnů v týdnu tam pracovat. Nevím, jak zrovna tohle chce Vláďa Šmicer přetlačit. Líbí se mi na tom, že kdyby někdo před tři čtvrtě rokem řekl, že bude Karel Poborský kandidovat na předsedu, národ ho podpoří. A když se řekne, že tam pracuje, dostává se najednou do polohy, že je špatný…

Kdo bude volit za Plzeňský kraj?

Předsedové okresů a za kraj jede předseda.

Dostanete mandát?

To nevím. Já jsem předseda kraje podle valné hromady.

Martin Drobný (58)

Fotbal sám hrával, začínal v Rokycanech, kde bydlí. Později přešel k legendárnímu trenérovi Josefu Žaloudkovi do tehdejší Škody Plzeň. V dorostu hrál v pražské Spartě, kde byl jeho trenérem další slavný kouč Jozef Jarabinský.



Po úrazu kolena hrál deset let v Rokycanech krajský přebor, končil ve čtyřiceti letech v I. B třídě. To už byl pár let také funkcionářem krajského svazu, začínal v roce 1998 ještě v západočeském svazu jako předseda STK, předsedou byl Jiří Valenčat a později Antonín Vrána. Po rozdělení krajů přešel do Plzeňského krajského fotbalového svazu, kde působí dodnes.



Zároveň už sedm let pracuje na FAČRu jako vedoucí úseků TOP soutěží a ženské sekce, zároveň je místopředsedou Řídicí komise pro Čechy, MOL Cup a mládež. Na krajském svazu byl předsedou STK.