Dlouho před startem utkání Prostějova se Zlínem se před vstupem na stadion tvořila velká fronta. Aby ne, celou Hanou zajímalo, jak bude vypadat nový stadion Eskáčka, které navíc hrálo rok v holickém azylu.

Fronta před jedním ze vstupů na utkání Prostějov - Zlín | Video: Michal Muzikant

„Doma je doma. Máme daleko lepší servis a luxus. Nic proti holickému stadionu, ale tady máte všechno,“ popisoval trenér Eskáčka Radim Kučera. „Furt někam vozíte věci, bylo to složitější. Všichni jsme se sem těšili,“ dodal prostějovský kapitán Jan Koudelka.

Na tribuny si našli cestu například extraligoví hráči Branislav Konrád či Jan Káňa. K vidění byl také fotbalista Filip Novák či trenér Josef Mucha a další.

Fronty se tvořily také u piva. Jeden z fanoušků dokonce na druhý poločas přišel až po 60. minutě. „Je to tady krásné, moc jsem se těšil. Jen ty fronty by to chtělo vyladit. Čekali jsme u vstupu, teď i u občerstvení,“ hodnotil jeden z fanoušků s prostějovskou šálou kolem krku.

Fronta na pivo před zápasem | Video: Michal Muzikant

Ani frontu u vstupenek se nepodařilo odbavit včas, a tak sám primátor a bývalý předseda 1. SK Prostějov František Jura dorazil ke vstupu a přibližně pět set lidí nechal vpustit do areálu - bez vstupenek. V deváté minutě se tak hnal štrůdl lidí směr nová tribuna.

Pozdní příchod diváků na zápas Prostějov - Zlín | Video: Michal Muzikant

Ta byla po celý zápas téměř kompletně zaplněná, byť na ní kvůli slunci bylo celkem vedro. Nicméně návštěva atakovala určitě dva tisíce.

Také kotel ševců dorazil a za bránou se snažil povzbuzovat své hráče. A dovedl je k vítězství 2:0.

„Přišlo dost diváků, mrzí nás, že jsme to nezvládli výsledkově,“ smutnil Kučera.

Svoji roli hrál také trávník, který byl nádherný, hustý, jako kulečník. Nicméně i to bylo občas na škodu, protože v úmorném vedru i přes pokropení rychle uschnul. „Musíme si na něj zvykat. Míč je někdy nevyzpytatelný. Měli jsme na tom sedm tréninků a mysleli jsme si, že budeme mít výhodu,“ potvrdil Kučera.

Zaplněná nová tribuna v Prostějově | Video: Michal Muzikant

„Trávník je obrovsky kvalitní, když bude mokrý. Podobný jako u nás,“ rozesmál se trenér Zlína Bronislav Červenka s narážkou na plíseň, se kterou na svém stadionu perou a dodal: „Dvacet minut to sklouzne, pak drhne. Obalí se vám míč kolem nohy.“

Dlouholetý hráč Prostějova Jan Koudelka, který navíc oslavil dvoustý start, se zpět do Prostějova také těšil. „Vypadá to skvěle, velká tribuna plná lidí. Vypadá to jinak, když tam jsou. Užívám si to, všechno je z ní navíc slyšet. věřím, že jich přitáhneme ještě více. Tráva je zase něco jiného, dá se na tom kombinovat, to by nám mělo vyhovovat. musíme si z toho udělat výhodu,“ řekl.