Právě konec Slatiňan ve čtvrté nejvyšší soutěži byl hlavní pohnutkou dlouholetého kouče Spartaku Petra Myšky v rozhodnutí na lavičce svého týmu skončit.

Slatiňany se po herní stránce zachránily, byla sezona tedy úspěšná?

Úplně ne. Upřímně, myslel jsem si, že budeme hrát výše. Nicméně s jarem jsme na sto procent spokojeni, hodně jsme zlepšili defenzívu, což přineslo výsledkový vzestup. Dokázali jsme porazit tři z pěti nejlepších týmů. S jarem jsme maximálně spokojeni, s podzimem vůbec.

Mluvil jste o zlepšené obraně, byl klíčový příchod Michala Radouše?

Michal celou obrannou řadu pozvedl, je velmi zkušený. hrál třetí ligu a v regionu je velkou osobností. Jako klíčový bych jeho příchod neviděl, zlepšili se všichni. Skvěle si vedl Ondra Novotný, od půlky jara předváděl skvělé výkony také Honza Malý.

A co směrem dopředu? Koho byste chtěl vypíchnout?

Zřejmě Tomáše Váchu, který předváděl stabilně dobré výkony, dokázal využít své přednosti a byl nejlepším střelcem týmu. O klucích z futsalu není třeba mluvit. Nechci nikoho vyzvedávat.

Po sezoně jste se rozhodl na lavičce Spartaku skončit, čím to?

Hlavní důvod je ten, že chci mít čas i na ostatní věci, ne jenom na fotbal. Celých sedm let jsem kromě prvního týmu Slatiňan trénoval i mládež v Chrudimi a bylo to hodně náročné. Nyní chci působit už jen v jednom mužstvu.

Bylo rozhodnutí ulehčeno koncem Slatiňan v divizi?

Ano, velmi. Původně jsem chtěl zůstat jen ve Slatiňanech a v Chrudimi skončit. Tím, že se situace vyvinula jinak, jsem se rozhodl lavičku Spartaku opustit. Rezerva si totiž vykopala postup do 1. B třídy a přišlo mi fér, aby si trenér Viktor Svoboda, který si s týmem postup vykopal, mužstvo v krajské soutěži převzal. Zaslouží si to.

Berete náhlý konec slatiňanského fotbalu v divizi jako absolutní znehodnocení vaší práce?

Nebylo to jen o mě. Sešel se zde kvalitní kádr a lidi okolo. Jasně, mrzí mě to a ještě dlouho bude. Já, všichni ostatní a především Tomáš Kysela jsme tomu hodně obětovali. Je to škoda, rozhodnutí jsme dlouho probírali.

Chápete jeho rozhodnutí?

Jasně, má rodinu, dával fotbalu spoustu času a bylo to hodně náročné na psychiku. Bavili jsme se o tom, ve hře byla řada variant. Jedna z nich byla i pokračování dál v divizi. Jenže to zkrachovalo, bylo málo hráčů, kteří by chtěli divizní soutěž ve Slatiňanech hrát.

Hráči se za klub nepostavili?

Sešli jsme se s hlavními hráči a Tomášem Kyselou, na schůzce padlo, že by se mohlo pokračovat a čekali jsme na jejich vyjádření. Ve středu dostali čas na rozhodnutí do soboty, po zápase v Pardubicích padl definitivní rozsudek.

Nemrzí vás jejich přístup?

Něco mezi. Z jedné stránky mě to hodně mrzelo a zklamalo, na druhou stranu jsem je ale chápal. Chtěli mít jistotu, dlouho se nevědělo, jak to přesně bude.

Který moment vám za uplynulých sedm let přistane jako první na mysli?

Rozhodně postup z 1. A třídy do krajského přeboru a první vítězství v Poháru Hejtmana Pardubického kraje.

Jak to bude s fotbalem ve Slatiňanech?

Rok v divizi upadne do zapomnění. Slatiňany se velmi složitě prokousávaly fotbalovým trním až na jejich maximum. Kdyby po vítězství v krajském přeboru věděly, že je roční účast ve čtvrté nejvyšší soutěži položí na lopatky, jistě by své rozhodnutí přehodnotily. Sportovní cestou se úspěch dostavil, mimo trávník to ale skončilo silným propadákem. Když rezerva Slatiňan usilovala a nakonec na začátku června oslavila vítězství v okresním přeboru a postup do 1. B třídy, jistě netušila, jaké jejich cesta nabere nečekané obrátky. Nejnižší krajskou soutěž bude po konci v divizi nakonec hrát první mužstvo. Odchod nejvýznamnějšího partnera klubu uzavřel příjemné období. Slatiňany nejsou první, koho podobně pomíjivý osud potkal. A ani poslední. Nyní stačí jen čekat, kam se futsaloví reprezentanti a další opory mužstva rozprchnou. Slatiňanský Spartak vystřídá, co by okresní zástupce v divizní soutěži, celek Hlinska.

Vaše fotbalová budoucnost tedy půjde mimo dospělý fotbal?

V současné době ano. Budu u dorostu do sedmnácti let s Jirkou Kovárníkem v Chrudimi. Je to pro mě zklidnění, oproti divizi rozhodně odpočinek.

Místo Slatiňan bude hrát Divizi C Hlinsko. Má šanci napodobit váš úspěch v podobě záchrany?

Těžko říct, vše bude záležet od toho, jaký budou mít kádr. Hlinsko jsem ale poslední rok neviděl, jen, když jsme s nimi hráli v krajském přeboru. Nevěřím, že by hráli v horní polovině tabulky, současný kádr by to měl těžké. Skok mezi krajským přeborem a divizí je opravdu velký, ať už na hřišti, ale i funkcionářský. Pokud posílí, dopadne to dobře.

Autor: Petr Dejnožka