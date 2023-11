„Byl to pro mě výjimečný zápas. Myslím, že to bylo prvně v životě, kdy se mi povedlo dát v jednom utkání čtyři góly. Sedlo mi to, ale bez spoluhráčů bych to nedokázal,“ konstatuje ofenzivní záložník.

Dvě gesta fair play v duelu okresního přeboru. V hlavní roli i bývalá hvězda

Moc nechybělo a za B mužstvo by ani nešel… „Priorita je pro mě áčko, ale hodinu před zápasem mi volal trenér Roman Passian, jestli nechci jít i za béčko, tak jsem šel. Spravili jsme si náladu po sobotní porážce 1:2 v Ruprechticích.“

Zkušený kouč Passian ví, že se na něj může spolehnout. „Je to mladý, šikovný kluk. Chodí hlavně za áčko, ale nejen tam,“ chválí ho trenér, jenž ho do Rozstání i přivedl: „Jo, známe se, ale hrál tady i otec a v mládí mě sem bral, chodil jsem se dívat. K Rozstání mám vztah.“

Svištěla přestupová lasa

Střelecky se mu daří v obou výběrech. V druhé nejvyšší krajské soutěži dal na podzim, stejně jako v jižní skupině třetí třídy Liberecka, šest branek. „Dva zápasy za víkend jsou docela náročné, ale zvládnout se to dá. V áčku mi to letos docela padá, v béčku je to o trochu jednodušší.“

A daří se i oběma mužstvům. TJ Sokol Rozstání je v I. A třídě čtvrtý, juniorka svoji soutěž vede. „V áčku jsme s podzimem celkově spokojeni, ale třeba zápas s Ruprechticemi se nám teď úplně nepovedl a bylo tam více utkání, kde jsme mohli získat další body. A béčko? Nechci říkat, jestli se hraje o postup nebo ne, to je věcí klubu. Osobně si myslím, že by se výš stejně nešlo, ale nechci předpovídat.“

Patnáctý hattrick, zrušené vyloučení. Čihák předčil Pitáka, řeč byla i o penaltě

Čtyři trefy ho něco do klubové pokladny stály, za hattrick poplatek je. Další branky by měl dávat ve stejném klubu, i když… „V tuhle chvíli jsem spokojený. Musím přiznat, že jsem nad budoucností před sezonou dost myslel, ale zatím se mi tady líbí a nic neměním.“ Svištěla tedy nějaká přestupová lasa? „Nějakou možnost jsem měl a asi i mám, ale zatím jsem to řešit nechtěl. Blíží se pomalu zimní přestávka, máme sice formu, ale na nějakou pauzu se asi těšíme všichni. Takže v pohodě.“