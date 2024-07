Dva fotbalisté z Jižní Koreji podepsali ještě před odjezdem týmu na krátké kondiční soustředění do Blšan nové smlouvy s SK Kladno. Minimálně v podzimní části si tak zahrají v modrobílých barvách klubu Shi Dae Hwan i Park Se Ho.

Na Koreji sice pár kladenských fotbalistů vyrostlo, ale to bylo ve čtvrti nad Švermovem. Opravdový zástupce z Korejského poloostrova hrál v Kladně jen chvíli v zimě, tehdy ale kouč Zdeněk Hašek mínil, že výkonností divizi neodpovídá a smlouvu mu nenabídl.

Teď je vše jinak.

Shi Dae Hwan odehrál už dva poločasy a v obou zaujal a udělal i čísla. V Srbech proti Benátkám dokonale nahrál na gól Jakabovi, v Libušíně proti Aritmě rozjel gólovou akci Trnovce a pak se trefil po přihrávce Šnobla sám. Má vynikající zrychlení, výskok i fotbalové myšlení.

Park Se Ho se v zápasech zatím nepředvedl, ale v tréninku dře a navíc i ze sociálního hlediska je lepší, aby oba kluci měli tisíce kilometrů od domova nějakou blízkou duši a nemuseli tolik bojovat s jazykovou bariérou.

„Rozhodli jsme se, že si necháme jak Hwana, tak i Parka, přestože zatím nehrál. Jsou to zajímaví hráči a my jim dáme půlrok na to, aby se v Česku aklimatizovali a aby ukázali, jak chtějí pracovat a jak se mohou zlepšovat,“ vysvětlil trenér Zdeněk Hašek s tím, že hrát nemusí jen za A mužstvo, ale třeba i za béčko, herní praxe jim tak chybět nebude.