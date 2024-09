„Pozice kapitána je u nás taková, že nás je víc, kteří jsme v pozici lídra. Takže nestojí jenom na mě. Snažím se stmelovat partu dohromady jako tým, což je hlavní náplň, kterou u nás obnáší kapitánská pozice,“ vysvětluje 23letý člen záložní řady.

Ač se řadí k těm služebně mladším, není to zelenáč. „I když patřím k nejmladším, tak nějaké zkušenosti s prvoligovým či druholigovým fotbalem mám. Spoluhráči mě v tomhle berou, i když mají víc startů a zahraničních angažmá,“ dodává.

Kdekoho by mohlo napadnout, že když je Josef syn předsedy klubu Miroslava Obdržala, takže by kapitánská páska logicky měla padnout na Obdržala mladšího a že by měl být pojítkem mezi šatnou a kanceláří, avšak záložník Milína něco podobného rezolutně odmítá.

„Vedení a kabina je jeden velký celek, nejsme rozdělení. Všechno funguje na kamarádské bázi,“ upřesňuje kapitán Ligmetu.

S otcem a předsedou klubu tráví hodně času a nikoho nepřekvapí, že většina společných konverzací je o fotbale. Není divu, oba jím žijí naplno. „Spíš se mnou probírá víc věcí než s ostatními. Že bychom spolu v kabině či na hřišti měli jiný vztah, než by měl k ostatním, to určitě ne. Neřekl bych ale, že je na mě přísnější nebo tak,“ uvádí Josef Obdržal.