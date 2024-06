Tohle se hned tak nevidí, co se může v českém fotbale stát jediný den před losem nižších soutěží. Západočeský FK Robstav se vrací do skupiny A třetí ligy (ČFL). Informovala o tom Řídící komise FAČR pro Čechy v komuniké ze svého středečního mimořádného zasedání.

FK Robstav – Motorlet Praha. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

„ŘKČ projednala usnesení Městského soudu v Praze o návrhu na nařízení předběžného opatření týkajícího se účasti klubu FK ROBSTAV a.s. v soutěži ČFL A. Souběžně s tím vzala na vědomí stanovisko Právního oddělení Fotbalové asociace České republiky k Usnesení Městského soudu v Praze,“ stojí v komuniké a na základě skutečností uvedených v došlých dokumentech rozhodla o mimořádném rozšíření České fotbalové ligy – skupiny A na 18 účastníků pro soutěžní ročník 2024/2025.

Řídící komise FAČR pro Čechy tak popřela svoje nedávné rozhodnutí, kterým s posvěcením VV schválila převod práv a povinností podle čl. 14 odst. 2 písm. b) Stanov z FK ROBSTAV na TJ Přeštice. „Smlouva o převodu práv z Přeštic na Robstav byla na pět let, vyprší 30. června, a protože jsme žádnou jinou neobdrželi, logicky se vše vrací do původního stavu," vysvětloval to tehdy Martin Drobný, předseda Řídící komise FAČR.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

„Středeční rozhodnutí nás nemile překvapilo a myslíme si, že je v rozporu s předpisy FAČR i se zákony ČR,“ reagoval okamžitě Radek Kozák, šéf FK Robstav, s tím, že se bude bránit soudní cestou. Na základě předběžného rozhodnutí se teď jeho tým vrací do České fotbalové ligy.

STK ŘKČ má zároveň za úkol doplnit soutěže mužů Řídící komise pro Čechy tak, aby se žádná skupina nehrála v lichém počtu. Hledá se tedy především osmnáctý účastník ČFL skupiny A, čímž se nejspíš uvolní jedno místo v českých divizích.

Tenhle veletoč ale s sebou přináší několik dalších otazníků…

Svitla tak naděje pro některý z původně sestupujících týmů z divizní skupiny A, i tady by se to mohlo týkat klubů z našeho regionu FK Tachov nebo TJ Klatovy?

A co bude s licencí, kterou ŘKČ vrátila po pěti letech zpátky do Přeštic?

Jasno musí být už ve čtvrtek, kdy proběhne od 17.30 hodin v Praze losovací aktiv.