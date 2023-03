/FOTO, VIDEO/ Zimní příprava může vypadat různě. Hodně zajímavý způsob zvolily fotbalistky Klatov, které v rámci tréinku odehrály přípravné utkání s klatovskými žáky. O výsledek nešlo, góly (prý) nikdo nepočítal.

Fotbalistky Klatov změřily síly s ligovými žáky. | Video: Yvetta Chmelová

Kluci, holky, malí, velcí. Na hřišti se všichni bavili. Pro mix ligových žáků do 12 a 13 let klatovského fotbalového klubu to byla vůbec první zkušenost s fotbalem na velkém hřišti, protože svoje zápasy hrají jen na polovinu hrací plochy.

„Tenhle tréninkový zápas, který byl zpestřením přípravy, nám ukázal, jaké mame rezervy a že máme na čem pracovat,“ uvedla asistentka trenérky žen Markéta Rajalová a pochválila klatovské naděje.

Jako by se tady hodila jistá paralela se známou pohádkou Princezna ze mlejna - malí, ale šikovní.

Klatovský tým fotbalistek, který funguje už téměř rok, prošel v zimní přestávce radikální obměnou. Především na trenérském postu. U týmu žen skončil lodivod Václav Míka a novou hrající trenérkou se stala Petra Čubanová, vůbec nejlepší kanonýrka výběru v podzimní části sezony.

Jejími asistenty jsou Radek Smolík s Jiřím Pytlem, hrající asistentkou kapitánka družstva právě Markéta Rajalová.

Společný snímek fotbalistek a mladých fotbalistů.Zdroj: Yvetta Chmelová

Fotbalistky SK Klatovy 1898 zahájí pouť divizním jarem až za měsíc, ještě předtím však sehrají tři přípravné zápasy. V plánu je konfrontace s rezervou Viktorie Plzeň, lídrem divizní skupiny B (12. března od 14.30 hodin, UMT Klatovy), pak s Blatnou (18. nebo 19. března, v řešení) a generálku obstará souboj s týmem klubových trenérů (24. března od 18 hodin, UMT Klatovy).

Zdroj: Yvetta Chmelová

První mistrovské utkání sehraje sedmý tým aktuální sezony české skupiny ženské divize C v neděli 26. března od 10.30 hodin proti TJ Calofrig Borovany. Podzimní vzájemné utkání skončilo drtivou výhrou Klatov 7:2.