"Bavili jsme se s Honzou v Praze na padelu a slovo dalo slovo. Říkám, že by mohl vzít Smetanovu Lhotu a přijet za námi do Žernosek. Odpověděl, proč ne. Nejhorší bylo domluvit termín. Nakonec jsme se nějak shodli, jsem moc rád, že jsme si na Honzu počkali," líčil jeden z organizátorů Jan Port.

Domácím nakonec nepokazila náladu ani porážka 3:5, k níž přispěl jedným přesným zásahem i populární Dino. "Užili jsme si to. Organizátoři všechno krásně připravili. Sešlo se tu hodně lidi. Na oplátku jsme je pozvali k nám. Budeme se jim snažit tu pohostinost vrátit," svěřil se spokojený Koller. "Lidi si to užili, to nás těší," dodal Port.

"O žádném jiném jménu jsme ani neuvažovali. Chtěli jsme nejlepšího střelce reprezentace, snažili jsme se to vymyslet tak, aby si za nás přišel kopnout," doplnil další informace z organizačního týmu Arpád Gebur. "Áčko nám spadlo z okresního přeboru, takže toto byla taková satisfakce."

Ještě před hlavním zápasem si zahrála přípravka Žernosek proti Bohušovicím, následně si střihla i duel proti domácí gardě, která skončila ve své soutěži druhá.

AUTOR: JAKUB VÍTEK