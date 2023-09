Zážitek na celý život. Fotbalisté Spartaku Svatobořice-Mistřín sice v sobotním duelu doma prohráli se Strážnicí 0:2, na utkání sedmého kola C skupiny I. B třídy však budou oba celky dlouho vzpomínat. Zápas, který sledovalo 650 diváků vysílala v přímém přenosu televizní stanice ČT Sport. „Něco takového se povede jednou za život, je to paráda. Lidi přišli, fandili, snad jsme pobavili i fanoušky u televize,“ řekl strážnický záložník Jakub Nedorostek.

Spartak Svatobořice-Mistřín - TJ Jiskra Strážnice | Video: Kryštof Neduchal

Zaplněné ochozy, fanszóna, televizní kamery, známí televizní komentátoři Vlastimil Vlášek s Luďkem Zelenkou, ambasadoři Aleš Urbánek s Markem Heinzem či slavnostní nástup za doprovodu dechové hudby Miločanka. Takový byl svátek fotbalu ve Svatobořicích-Mistříně, které vyhrály hlasování projektu Náš fotbal. „Je tady moc pěkný areál, tráva je taky výborná na to, jaká se tu hraje soutěž. Tento projekt se mi strašně líbí, lidem to přiblíží zápasy nižších soutěží, což kvituju. Je to jenom dobře,“ pravil Urbánek, který hrál za obě pražská S, Olomouc a Slovácko.

Fanszóna při televizním utkání:

Zdroj: Kryštof Neduchal

Jiskra přijela do Svatobořic bez kanonýra Tomáš Lípy. „Bohužel hned tři hráči šli na svatbu. Mysleli jsme si, že to bude bez nich těžší, ale zvládli jsme to bojovným výkonem,“ těšilo hostujícího kouče Štefana Kolštroma.

Jakub Nedorostek po utkání ve Svatobořicích:

Zdroj: Kryštof Neduchal

Ten měl důvod ke spokojenosti ve třiatřicáté minutě, kdy se prosadil parádní ranou kapitán Jakub Jamný. Než se Spartak stihl oklepat, hostující Jovan Peška zvýšil na rozdíl dvou branek. „Už předtím jsme měli nějaké gólové příležitosti, které jsme měli proměnit,“ podotkl strážnický lodivod.

Domácí si na největší šanci počkali až do poslední minuty první půle, kdy se přímo před brankářem ocitl Luděk Baťa, jehož střelu gólman vyrazil. Následné dorážky Michala Nechvátala a Ondřeje Koutného zablokovali na brankové čáře obětaví obránci. „Nedaří se, důležití hráči jsou zranění. Skřípe nám to i v útoku, nedáváme góly,“ tvrdil domácí záložník Nechvátal.

Michal Nechvátal po utkání se Strážnicí:

Zdroj: Kryštof Neduchal

Po změně stran tempo hry mírně opadlo, ale Jiskra si s přehledem dvoubrankový náskok uhlídala. „Soupeř byl lépe nachystaný, využil své šance, naopak my jsme je nedali. Tak to dopadá, když nedáš své šance, nemůžeš vyhrát. Musíme se zlepšit,“ hlásil svatobořický trenér Filip Pochylý.

Jeho protějšek byl po zápase spokojenější. „Kluci předvedli perfektní výkon, měli jsme ještě další šance, mohli jsme utkání rozhodnout dřív. Jasně že jsem na začátku viděl na hráčích nervozitu, ale když se písklo, odvedli na hřišti maximum. Jsem za ně moc šťastný,“ neskrýval Kolštrom.

Dalibor Adamec po utkání se Strážnicí:

Zdroj: Kryštof Neduchal

Mužem utkání se stal strážnický středopolař Jamný, kterého televizní komentátoři Vlastimil Vlášek s Luďkem Zelenkou zvolili hvězdou zápasu. „Zápas zvládl rychlostně nejlépe ze všech, k tomu dal krásný gól,“ řekl na pozápasové tiskové konferenci Zelenka.

Zelenka na tiskové konferenci řešil penaltu, VAR i nejlepší hráče

SK Spartak Svatobořice-Mistřín – TJ Jiskra Strážnice 0:2 (0:2)

Branky: 33. Jamný, 35. Peška.

Rozhodčí: Hřib – Kučera, Lazar.

ŽK: Dvořák, Votrubec, Adamec – Kubík, Nedorostek, Harašta.

Diváci: 653.

SK Spartak Svatobořice-Mistřín: Dvořák – Votrubec, Adamec, Staňa, Koutný (82. Grmolec) – Maršálek (82. D. Lunga), Pochylý, Nechvátal, Nauš – Baťa (54. Kotas), Kačer.

TJ Jiskra Strážnice: Kubík – Peška (46. Marčík), Zajíček (60. Martin), Nedorostek, Jamný (89. Můčka), Bačík, Harašta, Rusňák (73. Absolon), Otevřel, Stanislav, Gajda.