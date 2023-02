Svět fotbalových agentů: Slavia platila miliony, britský důchodce předčí Messiho

Kraj šel kopat za prase

Miroslav Takáč, to je jeden z rekordmanů fotbalových přestupů. Co chvíli měnil dres. Ke spoustě jeho rozhodnutí se váže nějaká příhoda. „Pár přestupů bylo divokých. Do Hustopečí jsem šel kopat I. A třídu za prase. A to jsem ještě slíbil, že ho udělám. A to byl horor. Sice mi to předpekli, ale i tak jsem u toho a strávil více než tři hodiny. Museli jsme maso stále zalívat a u toho jsme samozřejmě zalévali i vnitřně,“ směje se.

Vzhledem k tomu, že působil hlavně na Moravě, zažil příhod s alkoholem víc než dost. Dokonce sem tam domlouval přestup v hospodě. A vyplatilo se mu to. „Dvakrát v životě se mi stalo, že se funkcionáři tak trochu opili a dali mi peníze dvakrát. Přiznali byste se?“ směje se. Podobná příhoda se váže k jeho angažmá v Uherském Hradišti (2. liga). Ačkoliv za klub hrál pouze jeden rok, plat mu chodil ještě v další sezoně.

Práce v zelinářském skladu

Chcete získat dobrého hráče? Tak mu dejte práci. Tímto stylem kdysi fungovala Jiskra Modrá, která aktuálně hraje krajskou I. A třídu na Ústecku. Týmu z Děčínska šéfuje Ladislav Michalec, který vzpomíná, jak to tehdy bylo: „Měli jsme s tátou zelinářství, velké sklady. Hodilo se nám to,“ vysvětlil předseda. Tuto odměnu si vydobyl i Pavel Přibyl, který aktuálně trénuje fotbalisty Svádova, ale tehdy ještě hrál za Modrou.

„Víte, když mi pan Michalec slíbil práci, byla to jistota. Měl jsem rodinu, práci ne tak jistou… A bylo hezké, že nám hráčům s tím sám pomáhal, byl zelinář, měl s tím zkušenosti. Byly to parádní tři roky, super práce, přísun vitaminů,“ zavzpomínal Přibyl na období, jež skončilo v roce 2000. Přesto v Modré fungovala podobná praxe i dál: donedávna tady hráč působil v klubové hospodě jako kuchař. A jiný byl sekretářem mládeže.

Z peněz sešlo, nabídli mu ženu

Už je to pěkných pár let, ale tento příběh si na Kladensku dodnes připomínají. S úsměvem, u piva. Hlavním hrdinou je Zdeněk Hořejší, současný šéf SK Slaný. Když ještě byl ochoten chytat v bráně balony, vzpomněli si na něj bafuňáři z Vinařic. Cíl? Záchrana okresního přeboru. „Přijeli za mnou a přemlouvali. Odpověděl jsem, ať mi aspoň něco slíbí. Buď peníze, nebo aspoň prase,“ vypráví Hořejší.

Jenže debata se rychle stočila jiným směrem. Funkcionáři věděli, že je rozvedený. Tak na něj vyrukovali s nezvyklým návrhem: „Máme pro tebe ženskou!“ Nabídka byla zajímavá, paní předtím také žila s brankářem, hezká byla… „Pak ale řekli, že to má jeden háček, že prý má dvě děti. Tomu jsem se jen smál a odpověděl, že já mám taky dvě, dvě si uděláme a šest je přece skvělý počet,“ dodal lišácky Hořejší. Jenže nejen fotbal je nevyzpytatelný. Po sestupu chtěli funkcionáři ženu „zpátky“. Hořejší se zprvu bránil, nakonec to vyřešil až čas – nyní je prošedivělý sympaťák ženatý potřetí.

