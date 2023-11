Nestandardní byla podle zápisu o utkání poločasová přestávka, během které slovně napadl prezident Dubí František Klimek trio rozhodčích.

Co do kolonky „zpráva rozhodčího" napsal hlavní sudí Milan Karrmann?

Po odpískání prvního poločasu při odchodu z hrací plochy v areálu hřiště před kabinami rozhodčích slovně napadl František Klimek, který byl vedený jako první asistent, asistenta rozhodčího Jakuba Arnošta. „Ty nevidíš ofsajd, kdo sem pouští takové idioty. Ty jsi snad zfetovaný." Poté jsem jako hlavní rozhodčí odpověděl, ať nás nenapadá a jde pryč od nás. V tu chvíli razantně napadl i mě „Ty debile, já už ti ji tady plesknu, mně je to jedno, dám ti do držky, debile." Jen jsem odpověděl, zkuste do mě strčit.

Asi po třech minutách slovního napadání zasáhla pořadatelská služba. Při cestě na hrací plochu k zahájení druhého poločasu jsme opět byli napadáni slovně. „Vy debilové, vše tady jenom ku*víte."

František Klimek nepopírá, že mu ujely nervy. „Ano, je to tak, vynadal jsem pomeznímu rozhodčímu. Byl to mladý kluk, stál jsem za ním, snad třikrát neodmával obrovské ofsajdy. Řekl jsem mu, jestli není zfetovaný. Vyfakoval mě, tak jsem mu začal nadávat. Takové chování by si přeci nikdo nenechal líbit. Do toho vletěl Karrmann, vjeli jsme si do vlasů. Neurážel jsem ho vulgaritami, nebylo tam ani fyzické napadání. Ale to, co je uvedené v zápise, je pravda, to se přiznávám," kaje se Klimek.

Klimka prý provokoval rozhodčí

Šéf 1. FC Dubí byl podle svých slov provokovaný hlavním sudím. „Říkal mi, ať si zkusím do něj strčit, arogantně se mi smál do obličeje. Já věděl, že si něco takového nemůžu dovolit. On mě dál provokoval, že když ho napadnu, budeme v pr*eli. S panem Karrmannem má náš klub už delší dobu problémy, například nedávno v Kladrubech nechal rozehrát hru, i když naši hráči pomáhali zraněnému spoluhráči, pro kterého jela sanitka. Nikdo nepochopil, proč zahájil hru, když kluci řešili svého zraněného kamaráda."

Klimkův osecký poločasový „fén" měl podle zástupců Sokola Košťany vytvořit na rozhodčího Milana Karrmanna a jeho asistenty tlak, kterému arbitr podlehl. „Byla proti nám odpískaná nesmyslná penalta v 60. minutě, kdy i hostující hráč řekl, že se srazil s vlastním spoluhráčem. Dále byla odpísknutá malá domů, kterou neviděl nikdo v areálu, a rozhodčí také opomenul odpískat penaltu pro nás za stavu 1:1," vydal košťanský klub na svém facebookovém profilu komentář k průběhu utkání. Košťanský fotbalista Alexandr Baláž je adresný. „Rozhodčí pískal ve druhé půli proti nám, protože byl podělaný z Klimka," tvrdí.

Přidává se k němu i spoluhráč Dominik Kopřiva. „Postupem času se to začalo hádat mezi fanoušky, což je na okrese klasika, ale zapojovala se do toho i střídačka a hráči 1. FC Dubí. Klimek začal dost vulgárně řvát na rozhodčí. O poločase je začal slovně a skoro i fyzicky napadat. Čekal jsem, že už se nebude ani hrát. Ale hrálo se a sudí Karrmann pak úplně převrátil. Začal nás nesmyslně řezat."

František Klimek se diví, že v zápisu o utkání není nic o pozápasovém napadení hlavního sudího zástupci košťanského klubu. „Po utkání byly na rozhodčího naštvané Košťany, napadly ho. Naši hráči ho chránili. Nechápu, že to pan Karrmann do zápisu nenapsal. On totiž nešel v Oseku internet, tak zápis dopsal až doma."

Košťany fyzické napadení odmítají

Kopřiva jakékoliv fyzické napadení odmítá. „Náš předseda šel po skončení zápasu na hřiště, jen si to se sudím rázně vyříkával. Ale určitě ho fyzicky nenapadl. Pak se do toho zapojil jeden hráč Dubí, který řval celý zápas nesmysly ze střídačky. Mezi nimi vznikla nějaká menší strkanice, ale ani v tomhle případě se nedá mluvit o fyzickém napadení."

František Klimek prý má důkaz o tom, co se v Oseku dělo. „Mám kdyžtak video, kde je vidět, jak to bylo. Nechci ho teď vytahovat a potápět soupeře, ale pokud by šlo do tuhého, budu se jím bránit," přesvědčuje.

Klimkovi totiž hrozí devět měsíců zákazu činnosti a pokuta až ve výši 250 tisíc korun. „S tím zápisem prostě nesouhlasím. Volal jsem šéfovi disciplinárky, panu Klobásovi, žádal jsem ho o schůzku s panem Karrmannem. Slíbil, že mi bude vyhověno. Chtěl bych si to vyříkat, aby byly věci uvedeny na pravou míru," zní z úst dubského šéfa.

Rozhodující slovo v této kauze ale bude mít Disciplinární komise Okresního fotbalového svazu Teplice, která s Františkem Klimkem zahájila disciplinární řízení.