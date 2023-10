/VIDEO/ Špatně posouzený faul v krajském přeboru v utkání Hrádku nad Nisou proti Stráži pod Ralskem nenechal chladným předsedu Hrádku Ondřeje Holečka. Ten připouští chybu rozhodčího Vojtěcha Třešňáka, zároveň ale říká, že faulující Šimon Kavan rozhodně není zákeřný hráč.

Ondřej Holeček, předseda FK Hrádek nad Nisou. | Foto: archiv Deníku

„Celá situace nás moc mrzí. Jak Šimon Kavan, tak samotný klub se veřejně omlouvá hráči klubu FK Stráž pod Ralskem Davidu Volejníkovi, za nešetrný zákrok v utkání krajského přeboru dospělých a protože se již Šimon hned v neděli s Davidem spojil a omluvil se, tak víme, že je naštěstí zdravý. Šimon byl na úterním tréninku důrazně pokárán a věřím, že se stejně jako v minulosti ničeho podobného nedopustí.,“ jasně zdůraznil Ondřej Holeček.

Sám říká, že filozofie jednoho z favoritů na celkové vítězství rozhodně není v zákeřných faulech. „Klubové nastavení je takové, že chceme hrát atraktivní fotbal a co nejméně faulovat natož zákeřně, což potvrzují statistiky z informačního systému is.fotbal.cz, kdy jsme v této sezóně dostali za deset utkání pouze deset žlutých a jednu červenou za ruku,“ upozornil hrající předseda aktuálního lídra krajského přeboru.

Holeček se také vyjádřil k samotnému Kavanovi. „Šimon je velice slušný, pracovitý a oddaný fotbalu. Za poslední tři sezóny, za 58 mistrovských utkání, dostal pouze pět žlutých karet. A to hraje středního záložníka,“ pokračoval.

Hrádecký předseda se pak ještě vrátil k celé situaci, ke které došlo ve 26. minutě utkání, ve kterém nakonec Hrádek zaslouženě přejel Stráž pod Ralskem 8:1.

„Nejdřív byl faulován právě Šimon Kavan v hlavičkovém souboji hráčem hostí Špivákem rukou za krk. Rozhodčí to ale neodpískal, čemuž se na hřišti podivil sám Kavan a další hráči včetně asistenta rozhodčího Jiřího Jiráka, který u laviček podotkl, že kdyby Vojtěch Třešňák písknul hned první zákrok, tak by se zákrok Šimona na David Volejníka nekonal. Šimon se faulu dopustil jen z frustrace, kdy v předchozím souboji byl sám faulován a rozhodně si nemyslím, že hráče chtěl udeřit do zátylku, nýbrž mu ruka sjela po zádech soupeře, což ho ale k takto zbytečnému zákroku neospravedlňuje, podrobně vysvětlil Holeček.

Je jasné, že chyba jde hlavně za hlavním rozhodčím utkání Vojtěchem Třešňákem. Ten nejprve váhal, zda zákrok vůbec odpískat. Když tak učinil, neudělil ani žlutou kartu. „Byla to chyba rozhodčích. Jedná se o hrubé nesportovní chování. Hráči měla být udělena červená karta. Hráče, který přestupek udělal, řeší disciplinární komise," sdělil Deníku Lubomír Řeháček mladší, předseda komise rozhodčích Libereckého krajského fotbalového svazu.

„Co se týká rozhodčího Třešňáka, tak si myslím, že pouze kompenzoval předchozí neodpískaný faul a jinak pískal s přehledem bez chyb a v utkání byla za celý zápas udělena jen jedna žlutá karta, takže nešlo o žádný vyostřený zápas. Je to mladý rozhodčí, který v krajském přeboru nabírá potřebné zkušenosti," dodal Ondřej Holeček.