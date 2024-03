„Prostě zápas blbec, těžko se to hodnotí,“ hlesl Stanislav Kouřil, zkušený kouč Nového Boru. Vstup do utkání přitom měli jeho svěřenci skvělý. „V první minutě jsme šli do vedení, pak jsme tam měli další obrovské šance. Ale netrefíme prázdnou branku. Měli jsme po dvaceti minutách vést 3:0,“ zakroutil hlavou.

Zápas se lámal po půl hodině hry. Za stavu 1:1 dostal červenou kartu novoborský Babic, Lomnice navíc během chvilky odskočila na dvoubrankový rozdíl. „V tu chvíli se to sesypalo a bylo prakticky po nás. V deseti už jsme neměli sílu to otočit a dopadlo to tak, jak to dopadlo,“ pokračoval Kouřil.

Ten pro jaro může počítat se dvěma zajímavými posilami. Třešňákem, který se vrátil z Polevska a také Ondřejem Zahustelem, bývalým fotbalistou Sparty, Slovácka nebo Mladé Boleslavi.

„Ondra by nám měl pomoct na osm zápasů. Ale uvidíme, časově na tom není dobře. V Mladé Boleslavi trénuje dorost. Na druhou stranu nám odešel Vaníček a Štěrba,“ dodal Kouřil.

„Začátek byl strašidelný, něco jsme pak změnili a otřepali se z toho. Rozhodla asi ta červená karta, pak to pro nás bylo jednodušší. Samozřejmě jsme věděli, že to byl zápas o šest bodů, takže jsme z vysoké výhry nadšení. Měli jsme plnou lavičku, to bylo také dobré,“ řekl Zdeněk Baudyš, vedoucí Lomnice nad Popelkou.