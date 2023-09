Už deset let ho diváci fotbalových zápasů sledují v přenosech České televize. Ať už ve studiu nebo za mikrofonem. Martin Hyský, který v pondělí oslavil 48. narozeniny, se ale nyní víc věnuje trenérské funkci. Už dva roky je hlavním koučem fotbalistů Vlašimi. Skloubit obě činnosti je pro něj těžké a tak dává přednost trénování.

Trenér Vlašimi Martin Hýský | Foto: Veronika Hejnová

Má vynikající fotbalový přehled, kultivovaný projev. Schopnost jasně a přesně popsat nebo okomentovat situaci či problém. Bývalý fotbalista Slavie Martin Hyský je podle mnohých nejlepším televizním spolukomentátorem. V poslední době se kvůli trenérské činnosti z obrazovky České televize vytratil a často chodí jen na zápasy reprezentačního týmu. Ne však na dobro. Trénování má ale teď přednost

Poznávají vás lidi víc jako trenéra, nebo experta?

Spíš jako experta, protože na fotbal do Vlašimi moc lidí nechodí a přes přenosy je člověk známější. Televize tomu pomohla. Určitě jsem známější. Že by mě poznávali nějak na ulici, bych neřekl. Tak nějak normálně.

Letos slavíte desetileté výročí, co jste v roli komentátora a experta. Vzpomenete si na první zápas?

Byl jsem na Dukle, která tehdy hrála první ligu, na zápase proti Olomouci.

Jak jste se k tomu dostal?

V roce 2013 jsem končil v Kunicích v České fotbalové lize, které v té době spolupracovaly s Duklou. Můj první zápas byl díky Jiřímu Lípovi (tehdejší šéf webových stránek ČT4) a Marcelovi Ličkovi. Slovo dalo slovo a komentoval jsem s Vlastimilem Vláškem.

Co jste si říkal, když jste dostal nabídku?

Byl jsem rád, že tahle šance přišla a rád jsem si jí vyzkoušel. Měl jsem pocit, že zůstávám u profesionálního fotbalu, i když trošku v jiné roli a neodsunul jsem se nějak od fotbalu. Vzhledem k tomu, že to šlo, tak jsem pokračoval dál. Pamatuji si hned, že se v roce 2013 hrál v Edenu evropský Superpohár Bayern Mnichov proti Chelsea. Měl jsem za sebou dva zápasy a Míra Bosák mi cestou z Jablonce řekl, že ho s ním budu komentovat. Docela to klaplo. Super zápas. Guardiola poprvé na lavičce Bayernu.

Bylo komentování váš sen?

Nebyl. Určitě ne. Takový jsem neměl.

Jako expert jste buď na stadionu, nebo ve studiu. Co je pro vás těžší?

Za mě je složitější komentování. Je tam potřeba mnohem větší příprava, člověk musí být mnohem pohotovější, trefnější. Když je ve studiu, tak většinou ví, o čem se bude mluvit. Na témata se může připravit. Následně se reaguje na průběh zápasu. Z mého pohledu je těžší spolukomentář.

Musel jste si dávat pozor na to, co říkáte?

Musím říct, že ani ne. Spíš to bylo o tom, neopakovat některá slova, která se často objevovala. Teď si nevzpomenu, která to byla. Spíš jde o spolupráci s komentátorem, jenž je tím hlavním a má všechno na bedrech, tak abychom měli vše sladěné. Moje role je do toho dát pohled experta, opakované závěry. Shrnout nejen co se děje, ale proč. Přiblížit a v tomhle být prospěšný.

Dostáváte nějakou zpětnou odezvu?

Zajímá mě od kolegů, kdy si povídáme. Mám radost, že oni mají zájem, abych pokračoval, což je pro mě největší odměna. Jinak jí nehledám. Někdy je pozitivní, jindy negativní. Práci dělám tak, aby bavila mě. Spravedlivě, nikomu nenadržuji. Sociální sítě nevyhledávám, aktivní už vůbec nejsem. Moc je neřeším.

Hráči z týmu vám něco řeknou?

Občas něco zhodnotíme. Vědí, že jsem fotbalový fanatik, blázen. Když už někde sem, tak si o tom popovídáme. Někdy si uděláme legraci. Jinak tím ale nežijeme. Máme jinou práci na tréninku či v zápasech.

Trenér David Holoubek napsal, že vy jako expert jste trefa do černého. Co vy na to?

Když to řekne on, tak je to příjemné (směje se).

Jako expert chodíte většinou na evropské poháry. Okoukáte něco z nich, co pak aplikujete v týmu?

To dělá každý trenér. Kouká, jak se hraje fotbal. Nejvíc trendů je v Premier League. Na MS či ME jich tolik není. Sleduji nejlepší mužstva v Evropě, což bych dělal, i kdybych nešel komentovat. Člověk z nich bere inspiraci. Dá se z toho leccos načerpat. Motivaci mají i hráči. Na ty nejlepší se musí koukat a musí se od nich učit.

Jaké zdroje používáte nejčastěji k rešerši?

Čerpám z InStatu, pak samozřejmě Transfermarkt, což jsou moje největší zdroje. Když se pak blíží velký zápas, který je mediálně sledovaný, tak se chce člověk připravit.

Kdy si teď na komentování najdete nejvíc čas?

Když jsou reprezentační pauzy a hraje národní tým. Když se rozjede sezona a jsou ligové zápasy, tak to skloubit je časově hodně náročné. Navíc se víkendy hraje. Teď začaly poháry, skupinová fáze. Je možné, že se zase objevím. Měl jsem teď nabídku odletět do Albánie na dva dny, ale musel jsem s díky odmítnout, protože nejde, abych na dva dny odletěl. Trenéřina je u mě na prvním místě.

Jak se komentování dá skloubit s trénováním?

Zabere hodně času. Jak jsem začal trénovat v akademii na Slavii, tak jsem nebyl už tak vytěžovaný a jsem čím dál tím méně. Třetím rokem působím ve druhé lize, takže se obě činnosti neslučují. Příprava bere hodně času. Člověk na to nemá prostor. Jsem trenér, nikoliv komentátor. Někteří se dají na mediální cestu, ale je jich málo. V momentě, kdy trénujete, je to s časem složitější. Roli experta jsem omezil. Nabídky mám, ale soustředím se na trénování a jsem rád za tu možnost. Je to dřina, náročná práce, ale baví mě. Do televize se člověk může dostat v momentě, kdy má něco za sebou. Fotbal je tak medializovaný, takže lidi se budou hodit a budou se nabírat.