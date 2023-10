Po hattricku? Jedině osm piv!

Ten se v desetibrankové záplavě javornické branky mohl ze svého úspěchu radovat hned třikrát. Nejdříve ve čtvrté a patnácté minutě skóre otevřel prvními dvěma góly a v 88. jej zase zakulatil.

„Při prvním gólu jsme vypresovali balon, který se dostal k Pavlu Kyselovi, ten mi to přihrál okolo obránce a já zakončoval křižně na zadní tyč. Při druhém se ke mě míč odrazil, já si ho posunul a střílel k bližší tyči. Při třetím už asi kluci v obraně byli hodně unavení a nechali mi hodně, ale opravdu hodně místa," popsal své zářné okamžiky a se smíchem se rozpovídal i o tom, co ho nejspíš nyní čeká v šatně: „Když jsem se ptal Dejva Macury, co ho stál hattrick, tak mi řekl, že si dal sám osm piv. Protože ale máme za dva týdny rozlučku, tak mě možná kluci ještě zkásnou. Spíš to ale dopadne tak, že já sám něco donesu."

Ivanič jako Tecl?

I Ivaničova osobní bilance pak není úplně k zahození. Odehrál totiž sice jenom čtyři zápasy, během nichž však do sítí svých soupeřů nasázel už pět gólů. „Už před sezonou jsem klukům říkal, že do hodně zápasů nenastoupím. Mám dvě malé děti a navíc ještě opravujeme barák. A často jdeme raději na výlet, než aby musely stát zbytečně u toho hřiště," vysvětluje. „S tou bilancí jsem ale spokojený," dodává ale hned.

Z jeho dalších slov pak ale vyplývá, že si je vědom toho, že to mohlo být klidně i mnohem lepší. „Třeba v pohárovém zápasu proti České Vsi jsem nedal dobrých pět tutovek a kluci si ze mě dělali srandu, že jsem jako Standa Tecl," směje se.

Plán se plní

Nově vzniklé jesenické béčko má pro tuto sezonu jen jeden jediný úkol. Vyhrát okresní přebor a posunout se do krajské I. B třídy. A ten zatím plní snad i na více než sto procent. Nejen že má po devíti zápasech plný počet 27 bodů, všechno navíc dozdobuje až skoro astronomické skóre 87:8.

Nejvyššími rozdíly ve skóre byly výhry 20:0 nad Vidnavou a 19:0 na hřišti Vápenné. Nejtěsnější rozdíl se pak zrodil při domácím zápase se Supíkovicemi, který skončil „pouze" 4:3.

„Plán se zatím plní, což je dobře. Taky je super, že chodí ve velkých počtech mladí. Jenom kvůli tomu jsem totiž do toho šel. Nepočítal jsem ani s tím, že budu v základu, ale že spíš budu jen jako taková rezerva na lavičce. Příští rok snad bude B třída, což bude lepší i pro naši mládež. Ideální by pro ni ale byla alespoň A třída," vysvětluje tento civilním zaměstnáním CNC programátor, jehož největším vzorem byl Karel Poborský, díky kterému prý nosí na zádech číslo 8.

Fotbal jsem omezil kvůli prostředí

A jak vnímá ve svých 33 letech ještě svou fotbalovou budoucnost? „Své ambice už žádné nemám. Začal jsem se ale více hýbat skrz děti. Sem tam mi proběhnou hlavou i myšlenky na trenéřinu, ale když tak poslouchám, co se ve fotbale obecně děje, tak bych to se svou náturou asi nevydržel. Možná ale bude za deset let z mé strany všechno jinak," říká.

„Omezil jsem také fotbal kvůli tomu prostředí. Dříve jsem z Brna jezdil každý týden hrávat za Řetězárnu a zjistil jsem, že to člověk celé dělá jenom proto, aby ho rozhodčí zařízl, soupeři pokopali a ponadávali a pořádného fotbalu se ani nedočká. Potom mi to ale začalo chybět a řekl jsem si, že nějaký ten okresek ještě zkusím. A tak jsem tady," uzavřel Michal Ivanič.