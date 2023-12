Od začátku září vede jako trenér fotbalisty Benešova. Mnohem víc je ale známý jako expert ve studiu O2 TV. Kdyby Petrovi Mikolandovi sloužilo zdraví, možná by v těchto dnech končil kariéru, v níž i tak nakoukl do ligy i mládežnických reprezentací a okusil fotbal v jeho kolébce - Anglii. Nyní už dvanáct let kouká na osudový sport zpoza lajny či prostřednictvím obrazovek, dat a elektronické tužky. „Chtěl jsem zlepšovat podhoubí českého fotbalu, zaškolit a ukázat lidem, co znamená dělat fotbal,“ říká aktuálně 39letý kouč divizního celku.

Petr Mikolanda. | Foto: Deník

Kromě trénování děláte i experta ve studiu. Co jste si před dvanácti řekl, když vám přišla nabídka na tuto funkci?

Byl jsem vždycky rád, protože rozebírání mám docela rád. Nacházím se v tom. Beru to z pozice hráče, agenta, trenéra. Zkrátka člověka, který se chce pohybovat ve fotbale a přiblížit fotbal lidem, kteří sedí v hospodách či doma a ukázat jim ty detaily, které rozhodují v zápasech. Aby veřejnost věděla, že to není jenom o tom, aby obránce vzal míč, někam ho kopl a další tam teprve doběhne. Je toho mnohem víc. V amatérském fotbale pak lidi začnou detaily víc vnímat a následně tím dokážeme vychovávat i fanoušky z hlediska taktických věcí.

Analyzujete do detailů i teď zápasy Benešova?

I naše zápasy rozebírám do detailů. Stejně tak i přípravy na zápas jsou detailní, aby hráči věděli, co se po nich chce. Je něco jiného pracovat s hráči první a druhé ligy a pak v divizi. Profesionální kategorie je úplně jiná. Čím dál tím víc se ukazuje, že můžete být fyzicky i takticky dobře připravení, ale potřebujete mít hlavu tak, aby hráči vnímali, co po nich chcete. Ne všichni tohle dokážou. Některým se to musí říct i padesátkrát.

S jakou motivací jste šel dělat experta do studia?

Chtěl jsem zlepšovat podhoubí českého fotbalu, zaškolit a ukázat lidem, co znamená dělat fotbal. Nikoliv jako obránce, což se mi nepodařilo, ale tak, abych byl vidět a aby mě lide viděli a slyšeli. Člověk se nachází ve trošku jiné rovině. Ve chvíli, kdy jsem dostal nabídku dělat experta, tak jsem byl zároveň agentem a pořád jsem byl viděný na fotbale. Když mě někdo zastavil venku, tak jsem se mu snažil vysvětlit, proč se děje tohle a proč toto. Vnímal jsem to jako posun, aby i lidé v Česku začali vnímat trenéry, že jsou zodpovědní a jsou na sebe hodně nároční a rozhodně nejsou v klubech od toho, aby pouze připravili trénink pět minut před začátkem. Naopak jsou za nimi hodiny práce, které nikdo nevidí.

Daří se vám, že čeští fanoušci jsou nyní kultivovanější?

Myslím si, že jak kluby začaly pracovat, že se prostředí, atmosféra a vše okolo neuvěřitelně zvedlo. Návštěvnost je úplně jiná. Víc a víc lidi vnímají, jak se kolem českých klubů pracuje. Usuzuji tak podle komentářů na Českou televizi či O2 TV. Posunuli jsme se mílovými kroky dopředu.

Jste díky roli experta lepším trenérem?

Pro mě jako trenéra beru celou věc tak, že ve chvíli, kdy něco řeknu špatně, tak si kazím vlastní pověst a jméno. Ve chvíli, kdy ukazuji věci, které téměř nikdo nevnímá, tak si zvedám kredit. Nejenom reklama pro mě, ale pro celý český fotbal. Pr mě jako trenéra je důležité, že když tomu rozumíte, vnímáte, tak ukazujete detaily, které si ne všichni dokážou domyslet, což mě hrozně baví.

Jako expert máte raději data, nebo elektronickou tužku?

Vše dávám do jednoho pytle, protože jedno bez druhého v současnosti nejde. Kdo si myslí, že data nejsou důležitá, tak za mě jsou, protože oči vás klamou. Když si myslíte, že jeden hráč neběhá, druhý zase ano a přitom má jenom víc míč na noze. Ono vás pak klame, když vidíte naběhané kilometry, rychlost, kde se vám pohyboval pravý bek a další posty. Je to hodně důležitá zpětná vazba a ještě důležitější je s ní umět pracovat. Ve chvíli kdy jdu o víkendu na O2, tak ve středu už máme i data z ligy a víme, kdo kolik čeho naběhat a podle toho se i řeší, co se ukazuje v elektronické tužce a čem se ve studiu bavíme.

Byl jste hráč, agent, teď expert a trenér. Žijete fotbalem 24 hodin denně?

Ono to tak je (směje se). Říkám spoustě lidem okolo mě, že mě fotbal ještě mnohem víc naplňuje. Tím, že jsem na jaře nebyl trenérem, tak jsem mohl cestovat po evropských klubech. Všechno dohromady mě naplňuje a nabíjí 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, protože ne všem lidem na světě se stane, že mohou vydělávat peníze díky tomu, co milují, čehož si ohromně vážím a ještě z toho vydělávám peníze. Nejkrásnější věc, která je. A ještě víc z hlediska toho, že co mi zdraví vzalo z pozice profesionálního hráče, kdy bych možná teď končil kariéru, kterou dávno nemám. Fotbalový bůh mi ale ukázal cestu trenéra, experta, rodiče a všeho, takže mám komplexnost v sobě.