Menšík má za sebou nejlepší období v kariéře. Vloni se prosadil do hokejové extraligy, kde v dresu Olomouce odehrál v základní části a play-off celkem devětatřicet utkání. V nich zaznamenal dvě branky a stejný počet asistencí.

Zároveň pomáhal i mateřské prvoligové Dukle a rovněž jihlavským juniorům při cestě až do finále soutěže. Největšího úspěchu ale dosáhl v reprezentačním dresu. Na mistrovství světa juniorů v Kanadě se podílel na fantastické jízdě českého týmu až do finále.

Hrál ligu, teď září na vesnici. Lesák: Motám se před brankou a pálím

Ve volném čase si pak chodí zahrát fotbal za Bítovčice. „Od pěti do dvanácti let jsem hrál fotbal za FC Vysočina,“ ohlíží se za fotbalovou částí své kariéry Menšík. „Potom jsme hráli s klukama hokejistama za Bítovčice. A hraji tam dosud. Samozřejmě s přestávkama, když jsem byl ve Finsku, během covidu a podobně. Ale za chlapy hraji od nějakých patnácti šestnácti let.“

Na fotbalovém trávníku mu to přitom jde podobně dobře, jako na ledě a rád vymění brusle za kopačky. „Na jaře jsem hrál pravidelně (vstřelil jedenáct branek – pozn. autora), teď jsem odehrál všechna tři kola,“ vypočítává Menšík.

Po fotbale mazal na hokej

Svůj hattrick proti Třešti (v prvním kole dal dva góly Černíči, ve druhém béčku Luk nad Jihlavou) popisuje Matouš Menšík takto: „Při první trefě jsem dostal míč na vápno, vystřelil jsem, bylo to tečované do protipohybu gólmana, takže takový trošku šťastný gól. Další dva góly byly z úniku. Jednou jsem šel sám, položil si gólmana a dával to do prázdné, podruhé jsem běžel po straně a trefil to na zadní tyč.“

Hned po utkání ale opět navlékl hokejovou výzbroj. „Finišujeme s Olomoucí přípravu na novou sezonu,“ potvrzuje Menšík. „Tento týden hrajeme poslední dva přípravné zápasy (v úterý hrála Olomouc v Brně, ve čtvrtek hostí Trenčín – pozn. aut.) a příští pátek již začíná extraliga. Nyní už jen dolaďujeme detaily, abychom byli maximálně připravení.“

Revoluce v českém fotbale. Žena hrála s muži ze Studence, nervózní nebyla

Zopakování loňské úspěšné sezony bude pochopitelně hodně těžké, ale dvacetiletý sportovní talent se výzvy nebojí. Zda se prosadí stabilně do sestavy Olomouce ještě neví, ale je to jeho hlavní metou pro sezonu. „Záležet bude jenom na mně a mých výkonech. Chtěl bych samozřejmě být nastálo v extralize, ale uvidíme, jak to dopadne,“ krčí rameny Menšík.

A kde se mu dávají lehčeji góly? Na ledě, nebo na trávníku? „Těžko říct. Ale asi při hokeji,“ uzavírá hokejově fotbalové povídání Matouš Menšík.