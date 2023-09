Přestože výsledek vypadá skutečně více než jednoznačně, vyloženě hra kočky s myší to prý nebyla. „Jak se to vezme,“ usměje se ikona fotbalu v Mokrém. „Samozřejmě jsme je přehrávali, ale nebylo to tak, že by soupeř jenom odkopával míče. Ale špatně bránil, a jakmile jsme dostali balon za obranu, tak z toho vždycky bylo přečíslení,“ dodá.

Sedm gólů v utkání Štumbauer ještě nikdy nedal. „Nejvíc pět,“ přikývne. „Ale rozhodně to nebylo jenom o mně. To vůbec ne. Dostával jsem hezké míče od kluků ze zálohy. Dvakrát jsem dával úplně do prázdné branky. Prostě se to tak sešlo,“ s úsměvem konstatuje.

OSOBNOST DENÍKU: Matěj Hosnedl by se Slavií rád postoupil do krajského přeboru

Po prvních pěti kolech jsou fotbalisté Mokrého v tabulce třetí třídy třetí, když čtyřikrát zvítězili a mají na kontě jedinou porážku.

„Chtěli bychom se poprat o postup do okresního přeboru. Zapojujeme mladé kluky z našeho dorostu, kteří mají k Mokrému vztah. Na hřišti jsem v jednatřiceti letech z našeho týmu nejstarší, což v této soutěži nebývá zrovna obvyklé. Ale je super, že klub takhle funguje. Oproti řadě jiných týmů nemáme problém s hráči a sami si vychováváme šikovné mladíky. Bylo by pro ně super, kdybychom do okresu postoupili,“ neskrývá.

Štumbauer začínal s fotbalem ve čtyřech letech v českobudějovické Lokomotivě. „Ve třetí třídě jsem šel do Dynama, pak jsem se vrátil do Lokotky a chvilku jsem hrál ve Čtyřech Dvorech. Když mi bylo sedmnáct, tak jsme se přestěhovali a musel bych dojíždět, tak jsem začal hrát v Mokrém, kam jsem to měl kousek, a už tady kroutím třináctou sezonu,“ probírá svou dosavadní kariéru.

V Mokrém nejen hraje, ale zapojil se i do výboru klubu. „Také jsme měli v klubu před pár lety krizovku, ale tu jsme zažehnali a teď všechno funguje. Hlavně se nám daří práce s mládeží. A my starší se k mladým snažíme chovat tak, jak se kdysi chovali staří mazáci k nám. Proto máme super partu a mladí u nás chtějí hrát,“ chválí si.