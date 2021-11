/FOTOGALERIE/ Fotbalové zápasy přinášejí také negativní emoce a na hřištích bývá k vidění ledacos. V sobotním utkání 5. kola okresního přeboru na Ostravsku mezi Petřkovicemi a Hlubinou B neudržel nervy na uzdě útočník hostí Martin Řezniček, který po vyloučení zasypal sudího Petra Slavíka sprškou sprosťáren. Ty ještě doprovodil vulgárními gesty. Rozhodčí vše popsal do zápisu.

ČERVENOU KARTU viděl v sobotním utkání 5. kola okresního přeboru na Ostravsku v Petřkovicích útočník Hlubiny B Martin Řezniček. Rozhodčího Petra Slavíka zasypal sprostými slovy i vulgárními gesty. | Foto: Werner Ullmann

Řezniček viděl v 56. minutě za stavu 1:1 žlutou kartu, dvě minuty na to už koukal na druhou, která se vzápětí zbarvila do červena a musel předčasně do kabiny.