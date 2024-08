Do závěrečné desetiminutovky bylo utkání mezi fotbalovými týmy Staré Ždánice a Býšť B ve 4. třídě, tedy nejnižší fotbalové soutěži dospělých, klidné. Ale pak se zápas, který nijak zvlášť nevybočoval z kolejí běžného amatérského fotbalu, zvrhl v bitku, kde tekla i krev. Zápas rozhodčí předčasně ukončil za stavu 4:3 z pohledu domácích a bude mít dohru u disciplinární komise. Resumé zápasu je tedy 7 gólů a 7 stehů.

Pohledy aktérů se různí a každý viděl situaci, a především, jak k ní došlo, svým pohledem.

Co je ale jisté, shrnula policejní mluvčí Dita Holečková: „V neděli 18. srpna 2024 během fotbalového utkání mezi týmy Staré Ždánice a Býšť došlo na hrací ploše k vzájemné potyčce mezi několika hráči a diváky. Následkem této události byl zraněn jeden z hráčů, který byl sanitkou převezen do nemocnice,“ uvedla Holečková s tím, že policisté z Lázní Bohdaneč událost zaevidovali a nyní probíhá šetření celé potyčky.

Utkání vedl zkušený arbitr Jiří Čermák, který situaci popsal v zápisu o utkání: „V 85. minutě po hrubém faulu na hostujícího hráče u střídačky hostů vběhl vedoucí mužstva hostů na hrací plochu a napadl faulujícího hráče domácích. V tom okamžiku došlo k hromadné rvačce i zapojení diváku do rvačky. Rvala se obě mužstva i náhradníci.“

Pohled Starých Ždánic

Hlavní pořadatel utkání Petr Snítilý připustil, že faul domácího hráče (pozn. redakce, jednalo se o hráče č. 5 Denise Šmída) byl tvrdý a pravděpodobně by za něj vyfasoval červenou kartu.

„Po faulu a nezaviněném pádu, kdy hráč Býště upadl na koleno našeho hráče, rozhodčí přerušil hru a chtěl mu dát červenou kartu. V tu chvíli vběhl na trávník vedoucí hostů a napadl našeho fotbalistu, který fauloval,“ uvedl Snítilý s tím, že na místo se ihned seběhli hráči z laviček. Strkali se asi půl minuty.

„My jako pořadatelé jsme tam okamžitě doběhli, ale mezi tím padla jedná rána a hráč Býště inkasoval ránu do hlavy. Měl tam tržnou ránu a pak už se nic nedělo. Kdyby ale vedoucí hostů nevběhl na trávník, nic by se nestalo a byl by klid,“ viděl jednoznačně chybu na straně hostů Snítilý, který je ve Starých Ždánicích hlavní pořadatel a sekretář v jedné osobě.

Snítilý ale vyloučil, že by na hřiště vběhli fanoušci. Přiznává však, že mezi střídačkami byli dva (pravděpodobně) kamarádi domácích fotbalistů, kteří se podle něj snažili hráče od sebe odtrhávat. V momentě, kdy dorazili pořadatelé na místo činu, už však na trávníku nebyli.

„Žádná velká hromadná bitka tedy neproběhla, to vás musím zklamat,“ odpověděl Snítilý na dotaz Deníku, jak dlouho rvačka trvala a kdo se do ní zapojil.

Zraněnému hráči Býště dávala první pomoc přítomná zdravotnice a poté si ho převzala přivolaná záchranka a odvezla na podrobné vyšetření a ošetření do nemocnice. Hosté z Býště následně kvůli zranění jejich spoluhráče trvali na přivolání policie a nechtěli rozhodčímu potvrdit zápis o utkání, protože s ním a vedením zápasu nesouhlasili.

Snítilý vyvracel skutečnost, že by domácí měli svým soupeřům vyhrožovat fyzickým napadením. Sekretáře Ždánic se také velmi dotklo nařčení hostů, které uvedli i v protestu k utkání, že po dechové zkoušce mu policisté zjistili přítomnost alkoholu.

„To není v žádném případě pravda. Za prvé jsem dvacet let nepil alkohol. Za druhé mi policisté dělali dechovou zkoušku a nic nenaměřili,“ ohradil se velmi rezolutně a rozladěně Snítilý. „Přesně to odpovídá tomu, co vedoucí Býště předváděl. Než přijela policie, tak stál před kabinami, telefonoval a dělal na naše fanoušky nějaké posunky," přidal si do kontextu pořadatel.

Když přijeli policisté, bylo už po všem. Vyslechli hráče z obou stran a zase odjeli.

Další z aktérů utkání byl kapitán domácích Jan Neugebauer, který v 7. minutě vstřelil branku a o 3 minuty později musel po zranění střídat.

„Měl jsem tu událost celkem daleko, protože po střídání jsem stál asi 65 metrů od toho. Ale viděl jsem, že té situaci předcházel náš faul, který mohl být klidně oceněn okamžitě i červenou kartou. Ale ten moment pravděpodobně vedoucího Býště naštval a vyběhl na našeho hráče, který fauloval. Tak to celé začalo. Pak se tam připojili hráčí Býště i hráči ze Ždánic, asi i nějaký divák, ale to jsem netušil, kdo to je,“ dal k dispozici svůj pohled na situaci kapitán domácích. „Pak tam byla velká skrumáž a kluci z Býště volali, aby někdo zavolal záchranku, protože od nich někdo ležel na zemi.“

Jak hráč hostů ke zranění přišel, na to Neugebauer nedokáže odpovědět. „Byla tam obrovská skrumáž, tak jestli dostal úder, nebo na někoho upadl, to opravdu netuším," uvažoval kapitán. Dodal, že ještě nikdy podobnou situaci nezažil, ani na vlastní oči neviděl. Sám je důrazně proti takovýmto jevům na fotbalovém hřišti a celá situace ho velmi mrzí.

Domnívá se, že rozhodčí zápas zvládal dobře a pokud by vedoucí Býště nevběhl na hřiště, faulující Denis Šmíd by dostal červenou kartu, odešel do sprch a utkání by se v klidu dohrálo.

„Podle toho, jak znám povahově Denise Šmída, tak si nemyslím, že v tom zákroku byl nějaký úmysl protihráče zranit. Pochopitelně na to ale nikdy nedokážu odpovědět se stoprocentní jistotou,“ uzavřel Neugebauer svůj pohled na incident.

Denis Šmíd zápas neviděl jako nějaký vyhrocený. „Vyhrávali jsme, hráli jsme si takovou svou pohodu. Pak jsem tam fauloval jejich hráče a najednou se na mě vyřítili. Najednou tam byla skrumáž lidí a pak nevím, co se dělo,“ podělil se o svůj pohled jeden ze dvou hlavních aktérů celého incidentu, který byl z celé události stále evidentně v šoku.

Svůj faul popsal jako souboj, po kterém společně s protihráčem upadli na trávník. „Když jsme upadli, tak mě hráč Býště držel. Zvedal jsem se a jestli jsem ho přitom štrejchnul kolenem, tak určitě ne úmyslně. Byl to mladý kluk, co bych z toho měl,“ kladl si řečnickou otázku Šmíd.

Zástupci Býště právě na Šmída ukazují, že to měl být on, kdo způsobil jejich dalšímu spoluhráči při rvačce tržné zranění na hlavě. Šmíd se ale nařčení bránil a poukazoval, že zranění vzešlo z chumlu hráčů, který se kolem něj vytvořil a rozhodně s tím nechce mít nic společného. Situace ho velmi mrzí. I proto, že je podezříván z úmyslného nesportovního chování a napadení protihráče, který musel být ošetřený v nemocnici.

Na fotbal, který miluje ale nechce zanevřít.

Představitelé Býště reportérovi Deníku řekli, že incident natáčela jedna z přítomných žen, o tom ale nikdo z domácích neví a ani netuší, kdo by to mohl být. Klíčové video, které by mohlo pomoci vnést do případu více světla, tedy zatím k dispozici není.

Pohled Býště

Druhý den po utkání podal klub z Býště oficiální protest, ve kterém, mimo jiné, uvádí: „Ve druhém poločase se hra výrazně „přiostřila“, na což hlavní rozhodčí dostatečně nereagoval udělováním ŽK pro zklidnění situace. Ve snaze o udržení vedení se agresivita domácích stupňovala jak v soubojích, tak v komunikaci k soupeřům, kdy jim byla slibovaná „rána pěstí“ apod. Situace vyvrcholila v 85. minutě, kdy domácí obránce surově fauloval hostujícího útočníka Ondřeje Jiráska a po souboji ho ještě zákeřně kopl do obličeje.“

V zápise o utkání stojí také vysvětlení, proč vedoucí družstva vběhl na trávník. „Hostující vedoucí družstva vstoupil na hrací plochu, aby ošetřil zraněného hráče. Aby se ke zraněnému dostal, musel odstrčit domácího hráče, který stále stál nad faulovaným hráčem. V tu chvíli byl napaden domácími hráči a následně na hrací plochu vnikli domácí hráči ze střídačky i domácí příznivci (ne tak za hosty)," popsal Radek Matyáš, sekretář Býště jejich pohled na daný incident.

Reportér Deníku se spojil s vedoucím družstva Býště Romanem Pospíšilem i zraněným hráčem Lukášem Forgem, aby od nich slyšel jejich názor, jak se mohla z fotbalového zápasu stát zápasnická estráda.

„Byl to můj první zápas v roli vedoucího B mužstva, které jsme založili, aby mladí kluci měli kde hrát a vstoupili do dospělého fotbalu. Určitě jsme se nejeli do Ždánic prát. Dám ruku do ohně za všechny naše kluky, že od žádného nepřilétla žádná rána pěstí,“ horoval za své hráče nováček v roli vedoucího mužstva Býště Roman Pospíšil.

„Ždánice hrály od začátku agresivně. Ale když se později začali jejich hráči bát o výsledek, tak začalo maso. Začali tvrdě faulovat. Nechtěli hrát míč, ale spíše dohrávali hráče, a dokonce mi přišlo, že naše kluky chtějí snad i záměrně zranit," přidal podezření Pospíšil, který inkriminovaný spouštěč celé hromadné bitky viděl z pěti metrů od laviček.

„Po souboji oba spadli. Náš hráč zůstal pod jejich. Když hráč domácích číslo 5 (pozn. Denis Šmíd) vstával, klečel na všech čtyřech, zvedl jednu nohu a najednou našeho hráče nakopl kolenem přímo do obličeje. Vběhl jsem za naším hráčem na hřiště, a než jsem tam doběhl, byl jsem ve víru hráčů, dostal jsem kravatu, a pak už nic nevím,“ popsal nepříjemné nefotbalové zážitky vedoucí týmu hostů.

Na přímou otázku, jestli se domnívá, že kopanec do obličeje byl úmyslný, odpovídá jednoznačně: „Stoprocentně! To bylo určitě úmyslné! Hrubě mu nadával.“

Roman Pospíšil cítí za své mladé svěřené hráče i velkou zodpovědnost a přiznává, že svůj první zápas neunesl a vběhl na trávník ne kvůli vyvolání bitky, ale aby ošetřil 17letého hráče svého týmu. Ještě dva dny po utkání se mu špatně polyká kvůli takzvané kravatě, kterou mu "nasadil" někdo z domácích.

Když se z tohoto sevření vymanil, už vedle něj ležel zakrvácený Lukáš Forgo, který si později přivezl z nemocnice sedm stehů poté, co mu podle slov vedoucího Pospíšila někdo uštědřil ránu zezadu.

„Ve Ždánicích jsou dva agresivní hráči a ti by podle mého názoru vůbec neměli hrát fotbal. Dáváme teď dokupy materiály pro policii, protože to napadení nechceme nechat jen tak," odkryl další kroky jeden z hlavních aktérů incidentu, který zároveň upozorňuje, že jedna z přítomných rvačku natáčela.

Policie zatím video k dispozici nemá, protože se jim žena sama nepřihlásila a býštští neví, o koho se jednalo. „Když jsem ze hřiště odjížděl, tak tam byla černovlasá slečna s culíkem, která domácím hráčům ukazovala, jak má vše krásně natočené,“ uzavírá funkcionář z Býště, kterému je prý z celého incidentu na zvracení.

Největší následky si ze zápasu odnesl hráč hostů Lukáš Forgo. Kterého s krvavým zraněním na hlavě musela odvézt záchranka přímo do nemocnice. „Moc si z toho zápasu nepamatuju. Přišel jsem k tomu jako slepý k houslím. Když jsem viděl, jaká tam je skrumáž a jak našeho vedoucího někdo drží pod krkem, dokonce to nebyl ani hráč, ale nějaký fanoušek, šel jsem mu na pomoc a chtěl to rozehnat. Pak jsem dostal ránu a nic nevím,“ popisuje své zážitky z bitky. Víc už si nepamatuje.

Vyhrocená situace trvala podle něj přibližně pět minut. Nejprve se totiž hráči mezi sebou jen strkali a vyříkávali si nepříliš spisovným jazykem předchozí křivdy, ale o chvilku později situace výrazně eskalovala a jak říká Forgo, pořádně se to tam semlelo.

Sám ani neví, jak ke svému zranění přišel. „Netuším, jestli to byla rána pěstí, loktem, kolenem, nebo kopačkou, opravdu nevím. Pamatuju si už jen to, že přiběhla zdravotnice a ošetřovala mě. Pak jsem jel do nemocnice, kam za mnou přijeli i policisté, a pak jsem jel domů," uzavřel fotbalista, který pracuje jako prodejce nářadí a od zápasu nebyl v práci, ačkoliv si nemůže dovolit být moc dlouho na neschopence.

Otec tří dětí chce určitě fotbal hrát dál. Jen ho velmi mrzí, že se mu hráč, který ho zranil ani neomluvil. Vše popřel a ještě údajně ze hřiště utekl.