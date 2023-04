Na soutěžní premiéru Petra Jiráčka v domácím dresu zavítalo 117 diváků. Fotbalisté Kudlova ze Zlínského kraje i díky 37letému záložníkovi zvítězili nad Dobrkovicemi snadno 7:2.

Druhý gól Petra Jiráčka v zápase. | Video: pro Deník/Jan Zahnaš

Na profi úrovni zažil bohatou hráčskou kariéru. S Plzní získal mistrovský titul, tři a půl sezony nastupoval v německé Bundeslize. Po návratu do České republiky hrál ve Spartě Praha, čtyři sezony strávil ve Zlíně.

V polovině dubna si bývalý účastník čtvrtfinále mistrovství Evropy Petr Jiráček odbyl soutěžní premiéru za Kudlov. Zkušený borec, který ještě na podzim nastupoval v MSFL, svému novému mančaftu pomohl ve 12. kole IV. třídy skupiny A k výhře nad Dobrkovicemi 7:2.

Jiráček se rozpovídal o konci, Vrbovi i Bílkovi: Půjdu hrát maximálně za Kudlov

„Dopadlo to dobře,“ pousmál se Jiráček, který je od zimy asistentem trenéra prvoligového Zlína.

Domácí už ve druhé minutě otevřeli skóre, z penalty se nemýlil Červinka. Hosté sice po šesti minutách vyrovnali, domácí přesto do 26. minuty zasadili svému soupeři další čtyři direkty. O ten poslední se postaral právě Jiráček.

Kudlov si druhý poločas už pohlídal, na 6:1 svoji druhou brankou v zápase zvyšoval bývalý český reprezentant. Hosté ještě v 71. minutě korigovali z penalty, konečné skóre zápasu udal Redl.

Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš

„Na Kudlově bydlím. Mám to tady za barákem, zdejší kluky znám. Staráme se o to tady. Byla to jasná volba,“ vysvětlil Petr Jiráček, proč si za své angažmá vybral právě Kudlov.

Se svým týmem je ve IV. třídě skupiny A na třetím místě, na první Jaroslavice B ztrácí šest bodů. S nedalekým soupeřem se však na jaře utká ještě dvakrát.

„Nevím, jak kluci, já ovšem postupové ambice rozhodně mám. Chtěl bych to posunout alespoň do trojky,“ míří výše odchovanec Sokolova.