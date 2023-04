Zase perlil. Známý fotbalový trenér Petr Rada, který nechodí pro peprné hlášky daleko, si tentokrát vzal na paškál poměry ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE, v níž od léta trénuje Duklu Praha. Se svým týmem v sobotu zavítal do azylu fotbalistů Vyškova v Drnovicích a sice slavil výhru 1:0, ale na tiskové konferenci rozebíral zejména poměry ve druhé nejvyšší soutěži.

Petr Rada je od léta trenérem Dukly Praha a objíždí druholigové stadiony. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Druhou ligu jsem neznal. Neříkám, že není kvalitní, ale vy to vidíte, zájem o to moc není. Dneska sedíme na chodbě, je to smutné. Mělo by to mít nějakou úroveň, ale o druhou ligu se nejeví zájem. Je to špatně hlavně pro mladé hráče, kteří začínají. Druhá liga ve Vyškově, je tady tisíc lidí a my sedíme na chodbě, to je Uzbekistán," čílil se zkušený stratég, jenž trénoval českou reprezentaci a v nejvyšší domácí soutěži Spartu, Slavii nebo naposledy Jablonec.

Na podmínkách v Drnovicích našel pozitiva. „Zaplať Pán Bůh, že tu tiskovka je, protože někde nejsou. Stojíte tam u plotu a někdo se vás na něco ptá. Myslím si, že nějaké orgány by to měly vzít v potaz. Lidi sem chodí, dávají do toho peníze za vstupné a výsledek nula. Bavíme se o tom, jak je všechno krásné, růžové. Ho.no!" pokračoval Rada.

Hřát ho mohla cenná výhra nad druhým týmem tabulky Vyškovem. Pražané i díky tomu ještě mohou snít o účasti v baráži, nyní je Dukla osmá.

„Jsem rád, že jsme tady vyhráli, porazil jsem hráče, který hrál ligu (trenéra Vyškova Jana Trousila - pozn.red.), toho si cením. Potkal jsem Pepu Mazuru (bývalého reprezentant a trenéra - pozn.red.), to mě naplňuje," dodal impulzivní trenér.