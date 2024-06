Petr Švancara dostál své pověsti. Bývalý prvoligový fotbalista ve čtvrtek bavil zlínské publikum, trpělivě i odpovídal na dotazy přítomných fanoušků. Ti se skládali nejen z ryze sportovního prostředí, ale také známé reality show Survivor.

Petr Švancara ve čtvrtek během ZFF. | Video: Deník/Radek Štohl

46letý bavič rozdal autogramy, ochotně se vyfotil, s přítomnými pokecal. Brněnský rodák však především hodinu povídal a vysvětloval.

Rozjel to hned při startu, kdy si rýpl do fotbalového Zlína, který nedávno sestoupil do druhé ligy. Ševci se v ní v příští sezoně utkají právě s „jeho“ Zbrojovkou.

Kdo zná Švancaru, tak dobře ví, že rád propaguje Brno. A s ním i specifický hantec. To byl jeden z důvodů, proč neuspěl při komentování fotbalu.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

„Říkal jsem: ‚majou, hrajou, chodijou, dělajou. Už o poločase volal šéf, zda toho blba můžou vyhodit,' rozesmál Petr Švancara zlínské publikum.

Avšak také zvážněl, a to v době, kdy došla řeč na Lužánky. Brněnský odchovanec sice při své rozlučce dokázal vyprodat, až přeplnit kapacitu tamního svatostánku, devět let od této mimořádné akce se však nic nezměnilo. Na tomto pozemku by navíc měly vyrůst byty.

„Hodně mě to mrzí,“ přiznává Švancara.

Řeč se však netočila pouze okolo fotbalu. Ale také reality show Survivor, v jehož loňské řadě sám účinkoval téměř měsíc a půl. Kromě tamního pobytu rovněž mluvil o specifickém stravování.

„Měl jsem smůlu, že jsem nejedl, téměř nic jsem nevyhrál. A když už, tak kraví mozek,“ pousmál se hořce borec, jenž na ostrově strávil 40 dní. Znovu by do této výzvy už nešel.

Čtvrteční odpoledne přineslo čas také na dotazy diváků. Mladší z nich zajímala situace okolo blížícího se fotbalového EURA nebo nedávné nominace na přípravný kemp do Rakouska.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Nejlépe položený dotaz měl získat chlebíčky, na kterých Švancara „ujíždí“. Odměna nakonec zavítala do rukou divačky, která se zeptala hned na několik otázek. Chlebíčky nakonec za potlesku ostatních darovala klukům mladší generace.

Petr Švancara po oficiální akci nikam nespěchal, neodmítl tak ani podpisy do své knížky Já su já: Život po životě. S fanoušky pak ještě chvíli setrval.