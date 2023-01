Přestože je čepování nápojů do klasických skleněných půllitrů během zápasů z bezpečnostních důvodů všech aktérů zakázáno, dochází podle Tomáše Ježka k porušování tohoto nařízení. „Nebudeme si nalhávat, že z větší části se toto u nás na okrese nedodržuje a správně by měl rozhodčí či delegát na toto v zápisech o utkání upozornit. To by ale zase znamenalo pokutovat kluby za nedodržení řádů. A to my nechceme, respektive není to náš cíl,“ přibližuje Ježek stávající praxi.

Ta by se měla změnit s chystanou investicí do plastových nádob, jaké jsou už běžné například na prvoligových stadionech. „Naším cílem je předat cca padesát kusů půllitrů na klub zdarma s tím, že všichni budou tyto půllitry při zápasech využívat a klub, který neprojevil zájem, bude minimálně dodržovat řády,“ slibuje si Tomáš Ježek.

Prozradil zároveň, že požadavky na pořízení plastových půllitrů v současnosti mapují všechny okresy v kraji a společně s vedením středočeského fotbalu se zjišťují možnosti společného pořízení.

Na Boleslavsku si svazoví činovníci nápad už nechali posvětit také od samotných klubů. Drtivá většina, konkrétně 23 z 31, které se do ankety zapojily, se vyslovila pro používání, pět bylo proti a tři už variantu plastových kelímků dokonce využívají. „Abychom měli jistotu, že nebudeme investovat do něčeho co nikdo nechce,“ objasňuje smysl ankety Tomáš Ježek.

Přesvědčený je také o dalších přínosech chystané novinky. „Na půllitry necháme ještě vytisknout loga klubů, která by mohla zvýšit patriotismus ke klubu a snížení negativního chování během zápasů. Dalším cílem je i snížit ekologickou zátěž při zápasech, která vzniká vyhazováním plastových kelímků na jedno použití,“ doplňuje šéf OFS.

Kelímky pak nebudou jedinou investicí do bezpečnosti během zápasů okresních soutěží. Výkonný výbor OFS Mladá Boleslav nechal pořídit pro kluby také reflexní vesty. Jednu oranžovou pro hlavního pořadatele a čtyři žluté pro ostatní pořadatele kluby zdarma obdrží na únorové valné hromadě.

„Doposud, když byl někdo označený, tak jenom "neviditelnou" cedulkou. Toto viditelné označení – tak jak je běžné v krajských a vyšších soutěžích - bude sloužit jak pro rozhodčího a jeho rychlou orientaci při řešení problému během zápasu, tak i pro ostatní účastníky zápasů, kteří by měli respektovat pokyny těchto pořadatelů,“ komentuje to Tomáš Ježek.