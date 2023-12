Red Bull prohrál 1:3, Čecha Davida Juráska se však diváci nedočkali, je pouze náhradníkem.

Rakouský klub dbá, aby využil co nejvíc hráčů ze své proslulé akademie, a tak nejstaršímu hráči na hřišti bylo 26 let a druhému nejstaršímu 22. „Kvůli tomu také prohráli, Benfica je o moc zkušenější,“ vysledoval Novák.

Díky Dušanu Šventovi, jenž v místní akademii po skončení kariéry také působil, se mohli podívat dovnitř a žasli. „O hráče je tady opravdu dokonale postaráno. Na můj vkus možná až moc. Borec ráno naťuká do stroje svoje jméno a vyjede mu, co všechno má ten den v tréninku zvládnout, co a kolik toho má sníst a vypít. Je to na jednu stranu dokonalé, na druhou možná až moc robotické. Ani nevím, jestli ti kluci potom zvládnou jít třeba nakoupit,“ usmívá se Miroslav Novák.

Jeho Hřebeč na podzim právě Dušana Šventa zlanařila, aby za ni nějaké zápasy v divizi odehrál. Už proto, že s manažerem Jozefem Janíkem vyrůstali společně v Ružomberoku a jsou přátelé. Švento ale nehrál ani jednou a fanoušci mávli zklamaně rukou, že šlo jen o reklamní tah Hřebče.

„Dušan byl zraněný, hrát prostě nemohl. Ale teď mi slíbil, že do dubna bude fresh a připraven, takže na finále divize s ním počítám,“ dodává Miroslav Novák s tím, že další posily se mu hlásí samy, aniž by Hřebeč někoho sama kontaktovala.

Nejvíc jich je z Kladna, tedy od konkurence, ale jména zatím odtajnit nehodlá, prý až po Novém roce, kdy začne příprava včetně náročného soustředění. Turecko i Kanáry ve Hřebči zavrhli, pojedou do Krkonoš. „Pěkně běhat do vysokého sněhu a podle receptu Karla Jarolíma: ráno vypít vlastní moč, zvážit se a pak dřina na bílých stráních,“ se smíchem uzavřel Miroslav Novák.