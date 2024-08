Co se stalo? Utkání bylo ukončeno předčasně v 75. minutě z důvodu konfrontace vůči hlavnímu rozhodčímu, načež se hlavní arbitr rozhodl nepokračovat ve hře. „Po odpískané penaltě v neprospěch domácího týmu probíhaly různé výhrůžky a urážky takřka celého týmu domácích i diváků,“ uvádí Miroslav Petrů v oficiálním zápise o utkání.

Ten ostatně zaplnil hromadou citací urážek a výhrůžek, které Deník neuvede v plné verzi, přesto dostatečně vystihne, jaká slova se měla proti sudímu na hřiště snášet.

„Minimálně dva diváci rovněž před ukončením utkání vběhli na hřiště, kde následně proběhly urážky a výhrůžky vůči hlavnímu rozhodčímu podobného typu. Domácí tým se choval agresivně a z důvodu strachu a nebezpečí inzultace hlavního rozhodčího bylo utkání předčasně ukončeno,“ stojí dále v zápise o utkání.

Disciplinární komise OFS Trutnov zatím případ tohoto utkání neuzavřela, jak bylo zmíněno, hodlá po řadě očitých svědků vyslechnout ještě funkcionáře domácího oddílu a hlavního arbitra.

Mimochodem duel měli fotbalisté Horního Maršova původně velmi dobře rozehraný. Nad favoritem vedli od první minuty, poločas vyhráli 2:0. Jenže po pauze stihli hosté třemi góly v rozmezí sedmi minut stav dokonale otočit. Když pak sudí odpískal penaltu ve prospěch Mostku, začaly se dít věci, kvůli kterým se již ve hře nepokračovalo.

Názor aktéra utkání

„Rozhodčí byl z řad mladších, hlavně s sebou ale neměl nikoho na lajnách a s máváním mu tak pomáhali domácí laikové. Horní Maršov vedl 2:0, pak začalo pršet, my jsme dali gól z velké dálky a v sestavě soupeře se to postupně začalo mezi sebou hádat. Postupně jsme skóre otočili na 2:3 a pak pro nás rozhodčí odpískal pokutový kop. Nedokážu říct, zda to penalta byla nebo ne. Původně jsme mysleli, že budeme zahrávat rohový kop. Každopádně situaci neustál domácí gólman, rozhodčímu začal nadávat, zvedl ještě prostředníček a už to jelo. Když pak na hřiště vběhli dva diváci posilněni alkoholem, byl zápas ukončen,“ popsal dění na hřišti útočník Mostku Viliam Ulrych.