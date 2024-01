Jeřáb na hřišti. Kvůli novým kabinám se do práce pustili i fotbalisté

Jak to vypadá, když se z fotbalistů stanou dělníci? Příkladem budiž Velké Chvojno na Ústecku. Kvůli novým šatnám se tu začaly dít věci. Stará bouda z osmdesátých let je pryč. „Na jaře bychom se měli dočkat nových kabin, mělo by to být modulové buňkoviště. Ale nerad bych to zakřiknul," říká trenér a zároveň srdcař Martin Bílek.

Kabiny ve Velkém Chvojně | Video: se svolením Martina Bílka