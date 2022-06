„Bojovný zápas, ve kterém jsme byli lepší. Myslím si, že jsme domácí zaskočili. Víte, my se snažíme hrát fotbal. Soupeři to proti nám většinou nakopávají, my uděláme chybu a už se vezeme,“ řekl Miroslav Dostál, zkušený kapitán Dolní Poustevny.

„Všichni jsme byli tak trochu nervózní, jak to bude vypadat. Bylo to klasické derby, vyrovnané, hodně se bojovalo. Jsme rádi, že máme ty dva body,“ usmíval se domácí brankář Martin Schejbal, který se stal hráčem utkání a odnesl si tak zajímavé ceny.

„Tak pivo dám do kabiny a nové kopačky se vždy hodí,“ culil se.

Branky padly v prvním poločase. Hosté šli do vedení po standardní situaci, kde se trefil kapitán Dostál. Domácí srovnali po půl hodině hry, prosadil se domácí kanonýr Verner. Ten si ale zranil koleno a utkání nedohrál.

Před deseti lety je málem srazil blesk. Teď se dočkají televizního utkání

„Má to naražené, leduje si to, snad bude do dalšího zápasu v pořádku. Bohužel jsme tam museli prostřídat a na naší hře to bylo znát,“ přiznal Roman Smejkal, předseda SK Velký Šenov.

Ve druhém poločase tempo opadlo, v závěru byli blíže vítězství hosté, kteří nastřelili břevno. Konstrukce branky ale zachránila i hostující brankáře Šolína.

V penaltách byli střelci dlouho neomylní. V sedmé sérii ale selhal Vladimír Soukup, který branku vůbec netrefil. Vzápětí rozhodl už zmiňovaný brankář Schejbal.

„Měl jít kapitán Honza Pánik, ale když kopeme penalty, tak v šesté, nebo sedmé sérii jdu kopat já. Jsem rád, že to vyšlo,“ dodal velkošenovský strážce branky.

„Já jsem se divil, jak se nám v penaltách dařilo. Mrzí mě, že jsem něco nechytil, v jednom případě jsem byl blízko, nějak mi to tam přeskočilo přes nohu. Jinak jsme ale byli lepší, v prvním poločase jsme tam měli velké šance a měli první půli vyhrát. Po změně stran tam byly další šance. To jsme ještě nebyli zdaleka kompletní. Škoda, ten bod je nakonec málo,“ pravil Josef Šolín, brankář Dolní Poustevny.

Utkání s přehledem odřídil hlavní rozhodčí Jaroslav Mareš, na čarách měl zkušené asistenty Pavla Hrubého a Bohuslava Jáchymstála.

„Těšil jsem se, ale nervozita tam byla. Jak jsem poprvé foukl do píšťalky, spadlo to ze mě. Utkání to bylo v pohodě, více než hráče, jsem musel uklidňovat lavičky. Užil jsem si to, bylo to fajn,“ měl jasno hlavní sudí Mareš.

Nedělní odpoledne se prostě ve Velkém Šenově povedlo. „Dorazilo hodně lidí, organizačně to bylo náročné, ale zvládli jsme to. Všechny sudy se vytočily, to jsme rádi. Čekali jsme lepší výsledek, ale Poustevna hrála dobře,“ dodal na závěr Roman Smejkal.

Před samotným utkání oba kluby ocenily své významné členy. Nechyběli ani slavní ambasadoři. Na domácí lavičce fandil herec Marek Taclík, na té hostující zpěvák Kamil Střihavka.

SK Velký Šenov - FK Dolní Poustevna 2:1 PK (1:1)

Branky: Verner - Dostál. R: Mareš - Jáchymstál, Hrubý. ŽK: Cina, Vebr - Hajduk, Príhoda. Diváci: 450.

Velký Šenov: Schejbal - Adámek, Pánik, Vebr, Smejkal, Verner, Podhora, Skyva, Ramani, Kramer, Cina. Na střídání: Bilý, Beneš, Fučík, Malý, Walter, Ngo Xuan, Kysela.

Dolní Poustevna: Šolín - Koleňák, Šafranek, Soukup, Dostál, Slanina, Karpíšek, Hajduk, Herejk, Šach, Príhoda. Na střídání: Pelačík, Svoboda, Liška, Novák.