„Nechci to komentovat. My jsme to nevyprovokovali, ale nakonec jsme hráli v oslabení, jelikož jednu červenou hostí dostal hráč z lavičky. Sudí tomu vůbec nepomohl, pískl čtyři penalty, tři byly na nás,“ kroutil hlavou Jaroslav Šulc, vedoucí Mikulášovic.

Těžká nemoc mu ukončila kariéru. Kamil Šebesta ale hraje fotbal dodnes

„Zápas jsme si prohráli v prvním poločase, kdy jsme nedali ani penaltu. Sice jsme to stáhli, ale pak přišla ta potyčka. Hrálo se taky na těžkém terénu. Diváci byli spokojení. Sami říkali, kde by za patnáct korun viděli takový cirkus,“ odlehčil vše Šulc.

Mikulášovice letos zažívají velmi dobrou sezonu, prakticky od začátku se drží v horní polovině tabulky. „Ano, letos je to dobré. Přežili jsme vlastně klinickou smrt celého klubu. Teď máme hodně mladý tým, který je podporován dorostenci, kteří hrají krajskou soutěž. Děláme to tady hlavně pro děti, áčko je takovou třešničkou na dortu,“ dodal Šulc.

Redakce kontaktovala i trenéra Unionu Pavla Horáčka, ten však nezvedal telefon.