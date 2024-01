Etická komise Fotbalové asociace ČR vynesla nebývale vysokou pokutu za ovlivňování zápasů za úplatu. Michal Hladík dostal trest zákazu činnosti na 15 let a milionovou pokutu navrch. Nebyl ale jediným potrestaným.

Fotbal. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Za match-fixing byli za ovlivnění či pokus o ovlivnění třech utkání potrestáni aktivní hráči. Organizátorem ovlivňování utkání byl záložník třetiligového Frýdlantu nad Ostravicí Michal Hladík, kterému byl udělen disciplinární trest zákazu účasti na všech aktivitách spojených s FAČR na dobu 15 let společně s pokutou ve výši 1 000 000 Kč. Takto vysoký trest byl udělen z toho důvodu, že šlo o dosud nejzávažnější případ, který etická komise řešila.

Dalšími dvěma potrestanými jsou fotbalista druholigového Varnsdorfu Filip Firbacher a Javier Neruda, který hraje třetí nejvyšší soutěž za Hostouň.

Podle etické komise slíbil Hladík Firbacherovi úplatek, aby zařídil ovlivnění zápasu mezi Rakovníkem a pražským Motorletem, který se hrál v říjnu 2021.

FOTO: Slabý výkon proti Motorletu, SKR padl gólem z penalty

Oba se na pokyn Michala Hladíka pokusili ovlivnit další hráče, čímž by do této spirály ovlivňování zatáhli další osoby. Neuspěli, hráči Motorletu o všem referovali šéfovi klubu a dokonce policii.

V této souvislosti etická komise zdůraznila, že je povinností každého hráče nahlásit jakýkoliv pokus o match-fixing, a to jak z důvodu ochrany fotbalu a hodnot, které představuje, tak z důvodu ochrany vlastní kariéry.

Filip Firbacher byl potrestán disciplinárním trestem zákazu účasti na všech aktivitách spojených s FAČR na 30 měsíců společně s pokutou ve výši 20 000 korun a Javier Neruda disciplinárním trestem zákazu účasti na všech aktivitách spojených s FAČR na 18 měsíců společně s pokutou ve výši 20 000 korun.

"S rozhodnutím komise absolutně nesouhlasím a plánuji se odvolat," řekl pro Děčínský deník někdejší mládežnický reprezentant.

Kadaň má hráče v bundeslize. Místní rodák dostal smlouvu v Lipsku

Utkání Rakovníka proti Motorletu pískal známý exligový rozhodčí Michal Paták. Ten se nechvalně proslavil i v minulém roce coby hlavní sudí u duelu ČFL mezi pražskou Admirou a béčkem Českých Budějovic. Věci pak nabraly rychlý spád, Paták byl vyřazen z listiny rozhodčích a následně vystoupil z FAČR.

Hladík se prohřešil ale i v případě dalších zápasů. Už v srpnu 2019 nabídl úplatek Lukáši Pobořilovi ve snaze ovlivnit zápas MOL Cupu Valašské Meziříčí - Slavičín, o dva týdny pak Pobořilovi nabídl peníze z ovlivnění pohárového zápasu Valašského Meziříčí proti Třinci.

Co na to Pobořil? Tušíte správně, i on vše nahlásil svým nadřízeným.