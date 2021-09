Za poslední rok vystřídala reprezentace pět stadionů. Hrála v Olomouci, Plzni, Praze (na Letné a v Edenu) a Ostravě. V relativně nedávné minulosti zavítala i na Slovácko, do Českých Budějovic a Teplic. Naproti tomu Brno hostilo národní tým naposledy v roce 1995. Nebylo by lepší usadit se na jednom místě, nejlépe v Praze?

Přečtěte si polemiku trenéra české jednadvacítky Jana Suchopárka a reportéra Deníku Jiřího Fejgla.

Vzhůru do regionů, je to odměna i motivace

Během kariéry jsem nastupoval na velkých a slavných stadionech, ale dobře si pamatuju i na své kladenské začátky. Možná i proto si dobře uvědomuju, jak cenné je pro hráče i fanoušky, když hrají v reprezentačním dresu v relativně menších městech – jako právě nyní naše jedenadvacítka v Českých Budějovicích.

Teď se to potvrzuje v kvalifikaci mistrovství Evropy jedenadvacítek. Tady je naprosto ideální velikost stadionu, přátelská atmosféra a hráčům se hraje jinak, když je fanoušci povzbuzují. Sice jsme si mysleli, že by příznivců mohlo přijít ještě víc, ale potvrdilo se, že výběr lokality je dobrý.

Doufám ale, že budeme hrát nejen v Českých Budějovicích, je důležité, aby reklama nároďáku byla rozložena do víc regionů v Čechách i na Moravě, kde si myslím, že si to diváci zaslouží. Svým způsobem je to i odměna a motivace pro hráče, kteří přijedou v národním dresu do regionu, odkud pochází. To se potvrdilo například v Ostravě při duelu s Běloruskem, kde měl rodinu Vladimír Coufal.

Jan Suchopárek, trenér ČR U21 a bývalý reprezentant

Praha? Rozhodně. Ale na národním stadionu

Velký fotbal patří do velkého města. Ideálně do toho hlavního. Zápasy národního mužstva by měly být událostí pro celé Česko. A Praha je jeho srdcem. Posvátným místem. Praha je odevšad dosažitelná. Zkuste si vyrazit vlakem na středeční přípravu s Ukrajinou do Plzně. Třeba z Ostravy. Přijedete domů asi tak v sobotu, že.

A teď protiargumenty. Je jich – klasicky, když se jedná o tuzemský fotbal – pořádná kupa. Zaprvé: Pražané jsou „přežraní“ velkých akcí, jsou pro ně všední. Proto na méně atraktivních duelech pokulhávají návštěvy i atmosféra. V Ostravě to bylo před pár dny při zápase s Běloruskem přes prořídlé tribuny perfektní. Zadruhé: Regiony si prostě zaslouží zažít svátek.

Ano, o tom žádná. Také by to tak mělo v dohledné době být. Až do chvíle… Kdy bude stát velký národní stadion (kapacita 30 až 35 tisíc míst). Jasně, má mnoho odpůrců, ale pokud by na něm hrála například Sparta, tak bude mít nejen občasné využití. Především se ale sama aréna stane lákadlem, pravým sídlem národního mužstva. Pak volme Prahu. Dočkáme se?

Jiří Fejgl, reportér Deníku