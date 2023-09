„Nyní se k tomu vyjadřovat nebudu. Odpoledne ale jdu na Komisi rozhodčích, kde z toho vyvodíme nějaké závěry. Nechceme se ale dostat do vleku toho, co se stalo v Čechách. Budeme to řešit rázně," slibuje předseda Řídící komise za Moravu Pavel Nezval.

Výkon zkušeného arbitra Ogrodníka zhodnotí na svém pravidelném zasedání i členové Komise rozhodčích. Její šéf Pavel Zahradníček se nechtěl ve čtvrtek dopoledne k výkonu sudího ze Zlínska vyjadřovat. „Nyní probíhají šetření, řešíme to. Odpoledne máme schůzi, verdikt zazní až po ní,“ prohlásil.

Další skandál. Zvěsti o prohře Hodonína: Podezřelé sázky a přísná penalta

Hodonínské hráče i příznivce pořádně namíchl závěr nastavení první půle, v němž sudí Ogrodník odpískal v šesté minutě nastavení pokutový kop pro juniorku Baníku.

Přestože domácí hráči proti rozhodnutí vehementně protestovali, Jakub Drozd z penalty otevřel skóre duelu. „Penalta v poslední vteřině nastavení, co k tomu mám dodat. Jestli byl citlivý, necitlivý. Podle mě musí být milionprocentní. Jestli byla, tak asi rozhodčí ví, co píská,“ uvedl naštvaný kouč Hodonína Pavol Švantner.

Paták opustil fotbalovou asociaci

Rozhodnutí sudího naopak podpořil ostravský kouč Josef Dvorník. „Viděl jsem to jen od lajny, ale myslím, že to penalta byla. Bylo tam lehké přidržení a možná i podkopnutí nohou, ale je to na třicet metrů od lajny. Rozhodčí to vyhodnotil takto, příště to může být zase v náš neprospěch, takový je fotbal,“ komentoval Dvorník penaltový zákrok.

Řada lidí spojuje duel v Hodoníně s nedávnou kauzou v ČFL, kde sudí Michal Paták v zápase pražské Admiry s béčkem Českých Budějovic v nastaveném čase prvního poločasu nařídil nesmyslný pokutový kop. Do zápisu navíc uvedl lživé údaje.

Mimochodem, Paták byl vyřazen z listiny rozhodčích v Čechách, vystoupil z fotbalové asociace a není k zastižení.

PODÍVEJTE SE: Hodonín potřetí prohrál. Baník nakopla podivná penalta

Otázkou zůstává, jaký bude osud Ogrodníka. Deník rozhodčího z Bojkovic oslovil s žádostí o vyjádření k utkání, sudí ale telefon nevzal a nereagoval ani na SMS.

Okolnostmi zápasu se zabývá i hlavní sponzor českého fotbalu, jímž je v této souvislosti trochu paradoxně sázková kancelář Fortuna.

„Zkoumáme to," řekl Petr Šrain, mluvčí společnosti.

Nelze však očekávat, že by v Česku padaly na toto utkání velké sumy. V minulosti se "špína" obvykle prala přes bookmakery v zahraničí. Navíc pokud sázková kancelář zaznamená podezřele vysoké náběry, obvykle vyřadí zápas z nabídky. To se zde nestalo.