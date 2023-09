I Kubáňovi je jasné, že se jedná o odchod talentovaného 21letého záložníka, mimo jiné mládežnického reprezentanta, jenž přišel na sever Čech teprve na začátku srpna z rezervy pražské Sparty. Ještě v témže měsíci ovšem vyměnil Ústí nad Labem za jiný třetiligový klub, Slavii Karlovy Vary.

V Řecku ho ponížili. Je to jejich ostuda, jak se ke mně chovali, vzkázal Slovák

„Co se Filipa Gedeona týče, tak toho jsme vyloučili z kádru, protože se nechoval profesionálně. V podstatě nám běhal po Ústí po hernách, místo aby chodil na zápasy a na tréninky. Doufám, že v Karlových Varech nemají tolik heren a bude tam hrát,“ šokoval mnohé odpovědí na videu šéf Army.

„Budu upřímný, chyby z mojí strany tam určitě byly, ale rozhodně ne takové, jaké tvrdí pan Kubáň. To oni natáčejí klubová videa u hracích automatů, tak si mě možná spletli se sebou," reagoval Gedeon na dotaz Deníku. „Myslím, že i ostatní kluci by klidně potvrdili, že tohle se mě opravdu netýká,“ dodal rázně.

Z jeho bývalých spoluhráčů se sice nikdo k této aféře vyjadřovat nechtěl, jeho slova ovšem potvrdil jeho další zaměstnavatel, a sice prvoligový futsalový klub Baník Chomutov. „Jakýkoliv gambling, automaty nebo sázky, jsou naprostý nesmysl. Filipa znám od dětství, už od mala na něj byl vyvíjen tlak jako na profesionála, a občas to prostě neustál. Je to nesmírně kvalitní hráč, klidně s ligovými parametry. Samozřejmě víme, že má své mouchy, takže se k němu někdy musí volit trochu individuálnější přístup,“ řekl předseda prvoligového nováčka Michal Nový.

Nakonec se ukázalo, že důvodem Gedeonova vyhazovu bylo opakované porušení životosprávy. „Ano, bylo to z tohoto důvodu. Nejprve jsem dostal varování, při dalším prohřešku mi bylo druhý den oznámeno, že jsem vyřazen z kádru. Každopádně takové vyjádření, jaké uvedl klub, mi nepřijde normální,“ pozastavila se čerstvá posila Západočechů nad Kubáňovými slovy. I proto odchodu z Ústí nelituje. „Ve Varech je ta atmosféra úplně o něčem jiném.“

Jatka Matějka ožívají. Ústí vybírá nové logo, fanoušci jsou v rozpacích

Zmíněné důvody nakonec nepřímo potvrdil i prezident FK Ústí nad Labem, jehož Deník oslovil s žádostí o vyjádření. „S těmi hernami to byla nadsázka. Nebylo to myšleno tak, že někde vyloženě hraje na automatech. Jen jsem použil slovo herna místo noční bar,“ naznačil mezi řádky, o jaký druh prohřešku nejspíš šlo.

„S hráčem jsme rozvázali smlouvu pro opakované porušení disciplinárního řádu klubu. Neúčastnil se tréninků ani zápasů bez řádné omluvy. Upřímně budu rád, když se ve Varech srovná a bude hrát. Talent na to má, jen ho nepromarnit. My to s ním prostě zkusili, ale bohužel se nám ho nepovedlo správně nasměrovat. Snad se to povede jinde,“ uzavřel.