Jak Deník informoval, nad dobkovickým fotbalovým klubem se nepříjemně stahovala mračna. Nyní přišel krutý verdikt. „Můžu potvrdit, že fotbal v Dobkovicích končí. Více než polovina hráčů stávajícího kádru je už dohodnutá v jiných klubech. Někdo jde do Děčína, někdo do Chlumce, někdo do Povrlů. Až mě zaráží, že se to takhle rozprchne,“ přiznal se smutkem v hlase dlouholetý dobkovický trenér Zdeněk Štol.